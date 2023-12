Scandalo in Vaticano, il Cardinale Becciu condannato a 5 anni e 6 mesi. Bergoglio lo aveva perdonato

Il Tribunale del Vaticano ha condannato il cardinale Angelo Becciu a 5 anni e 6 mesi di reclusione nell’ambito del processo per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo di Londra. L’accusa aveva chiesto 7 anni e tre mesi. Il tribunale del Vaticano ha altresì condannato Becciu ad 8 mila euro di multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Termina così, dopo quasi due anni e mezzo, il processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato, che ruota intorno alla compravendita di un palazzo di lusso a Londra in Sloane Avenue e alla figura dell’ex sostituto agli Affari generali della Segreteria di Stato, già prefetto della Congregazione per le cause dei santi, Giovanni Angelo Becciu, porporato che è stato privato da Papa Francesco dei diritti del cardinalato, poi perdonato dal Pontefice.

Il processo più lungo mai svoltosi in Vaticano

Quello al Cardinale Becciu è il processo più lungo e complesso processo che la Santa Sede abbia mai conosciuto. Ottantasei udienze; dieci gli imputati e quattro società. La data del rinvio a giudizio: 3 luglio 2021. Cinque le parti civili: Segreteria di Stato, Ior, Apsa, Asif, mons. Alberto Perlasca). I capi di imputazione iniziali, 37; quelli al 25/01/2022 sono 41; al 30/03/2023, 49.

Spazio dato alle istanze preliminari (in termini di udienze e tempo): dal 27 luglio 2021 prima udienza al 28 febbraio 2022 discussione ed eccezioni preliminari. Totale di 7 mesi e 1 giorno, discusse in 8 udienze. 11350 mila le pagine di trascrizione. Pagine di documentazione presentate dall’accusa: 124563 pagine di deposito cartaceo, e in dispositivi informatici 335 Gigabyte corrispondenti a 2479062 files analizzati e depositati. Dalle difese: 20150 pagine le depositate comprensive di allegati; dalle parti civili: 48731 pagine depositate comprensive di allegati. I testimoni ascvoltati sono stati 69. Il tempo dedicato alla requisitoria accusa e replica: 7 udienze. Tempo dedicato alle arringhe difensive e repliche: 13 udienze. Tempo dedicato alle parti civili e repliche:​ 5 udienze.

Gli imputati erano dieci, più quattro società

Quattordici gli imputati: dieci persone fisiche (il cardinale Becciu, monsignor Mauro Carlino, Enrico Crasso, Raffaele Mincione, Fabrizio Tirabassi, Cecilia Marogna, Gianluigi Torzi, Nicola Squillace, René Bruelhart, Tommaso Di Ruzza) e quattro società (Logsic Humitarne Dejavnosti, con sede in Slovenia, la Prestige Family Office Sa, la Sogenel Capital Investment e la HP Finance LLC).