Premierato, Renzi: “L’accusa al governo di deriva autoritaria è ridicola. La sinistra non strumentalizzi il Colle”

Con un articolo a propria firma pubblicato su diversi giornali di area di centrodestra, Matteo Renzi difende la riforma del premierato impostata dal governo “dall’accusa più ridicola che viene rivolta a reti unificate dall’opposizione e da alcuni editorialisti di sinistra: deriva autoritaria, svolta antidemocratica”. Il leader di Italia Viva lo fa ribandendo il proprio “giudizio negativo sul governo”, dunque sgombrando il campo da ammiccamenti e tentazioni inciuciste e centrando il suo ragionamento sul merito della riforma.

Renzi sul premierato: “Basta evocare il fascismo a ogni piè sospinto”

Renzi spiega di essere fra quelli che ritengono che la riforma costituzionale riduca i poteri del Colle, ma – avverte – “questo non vuole dire che ci sia una svolta autoritaria”. “Si possono ridurre o aumentare i poteri del Quirinale senza per forza dover evocare a ogni piè sospinto il fascismo”, è il suo richiamo, che prosegue ricordando che “l’unico modo per mantenere intatti i poteri del Presidente è non fare niente, mentre il modo per aumentare i poteri sostanziali del Presidente è eleggerlo direttamente”.

Con la riforma “certe manovre di palazzo non saranno più possibili”