Nella strage di Praga 15 morti. Il killer ha ucciso anche il padre. Meloni: “Vicini al popolo ceco”

L’assalitore che oggi a Praga ha ucciso 15 persone è stato identificato come uno studente di 24 anni della Charles University, ha reso noto il capo della polizia, Martin Vondrášek. Altre 24 persone sono rimaste ferite. L’assalitore è stato ispirato da altre sparatorie avvenute all’estero, ha precisato il capo della polizia. Inoltre, secondo la polizia ceca, sarebbe stato trovato morto stamattina anche il padre del sospetto della strage di Praga. Lo avrebbe ucciso usando dell’esplosivo.

Si chiamava David Kozak, studente ceco di 24 anni, l’uomo che ha aperto il fuoco alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo IV. Il giovane è stato ucciso dalle forze di sicurezza ceche, come ha riferito la polizia. Kozak era uno studente di filosofia. Si era laureato in studi storico-europei e ha poi conseguito un master in storia, concentrandosi sulla storia della Polonia.

BREAKING-INTENSE VIDEO OF SHOOTING.

Students hiding in the class room while their class mates get slaughtered outside.

Europe is becoming dangerous. Prague is considered a safe holiday destination. Not anymore. Mr David KOZAK has lit the flame. #Prague pic.twitter.com/24fCBfm62B

