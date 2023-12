Strage all’università di Praga: l’attentatore ha sparato agli studenti con un fucile di precisione (video)

La polizia ceca ha dichiarato di aver neutralizzato l’assalitore che ha sparato oggi nell’edificio della Facoltà di Lettere dell’Università Carolina nel centro di Praga. Secondo le forze dell’ordine sul posto ci sarebbero diversi morti e decine di feriti. L’intero edificio sulla piazza Jan Palach è stato evacuato e l’area circostante è stata chiusa.

Secondo informazioni dell’agenzia di stampa “Ctk“, la sparatoria sarebbe avvenuta all’interno della Facoltà di filosofia, all’università di Praga. Alcuni studenti sarebbero chiusi nelle aule e nella biblioteca, mentre altri che si trovavano in una struttura limitrofa sarebbero stati evacuati dalle forze dell’ordine. I media cechi hanno pubblicato la foto di un uomo armato sul tetto di un edificio e hanno scritto di una presunta esplosione. Sul posto sono intervenute cinque squadre di soccorso, due medici e un veicolo speciale Fe’nix. I soccorritori hanno aggiunto che non hanno ancora informazioni sul numero dei feriti. La polizia ha chiuso tutta l’area attorno alla piazza Jan Palach, ha bloccato il traffico e ha deviato tram e autobus.

Come hanno riferito le forze dell’ordine su X, “dalle prime informazioni possiamo confermare che sul posto ci sono persone morte e ferite“. Durante la sparatoria le autorità hanno invitato i cittadini a non sostare nelle immediate vicinanze e a non uscire di casa”.