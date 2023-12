Meloni stringe i bulloni della maggioranza e alla Camera incassa una standing ovation (video)

Prima della relazione sul Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre, Giorgia Meloni, alla Camera, oggi ha stretto i bulloni della sua maggioranza con un vertice con i capigruppo del centrodestra della Camera per fare il punto sul ‘timing’ della manovra. Presenti all’incontro anche il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro per i Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, Meloni è arrivata a riunione già iniziata, prima di lei il responsabile dei Rapporti col Parlamento e Mantovano si sono riuniti -alle 15 in punto- con i tre capigruppo. Alle 16 la presidente del Consiglio era attesa in aula per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. E dopo il discorso, costellato da diversi applausi su Pnrr, migranti e statura internazionale dell’Italia, è arrivata una standing ovation dai banchi della maggioranza, documentata nel video seguente.

Meloni incassa la standing ovation alla Camera