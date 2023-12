Macabro tweet di Bassetti su Meluzzi colpito da ischemia: “Non colpiva solo i vaccinati?”

La notizia di Alessandro Meluzzi ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Gaslini di Cesena per un’ischemia è arrivata ieri poco prima di mezzogiorno: dopo appena un’ora è arrivato il tweet di Matteo Bassetti. «Ma non era solo radio #novax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati?» scrive l’infettivologo sul suo profilo X.

Un riferimento che è parso chiaro a tutti, tanto che si sono scatenati diversi commenti e reazioni contro il direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova. «Nessun rispetto umano», «Vergogna!». E ancora: «Sarcasmo contro una persona che lotta contro la morte: ecco Bassetti spiegato bene». Il messaggio è stato cancellato dopo qualche ora, ma non è bastato: gli screen del suo cinguettio sono diventati virali e non sono venute meno accuse e invettive.

Meluzzi in fin di vita al Gaslini, Bassetti ironizza

Nel 2021, in piena epoca Covid, Alessandro Meluzzi è stato sospeso dall’ordine dei medici di Torino per inosservanza dell’obbligo vaccinale. Ha polemizzato più volte con lo stesso Bassetti. Ha anche più volte manifestato in tv posizioni contrarie alla vaccinazione e ha partecipato anche ad appuntamenti di piazza sul tema.

Sulla pagina Facebook di Meluzzi è intanto apparso il messaggio “Preghiamo uniti” e un’immagine con preghiere alla Madonna. La situazione clinica, dopo l’operazione, sarebbe stabile. Nato a Napoli, risiede in Piemonte ma ha mantenuto contatti con Rimini, città materna, dove ha uno studio professionale. Come criminologo è stato consulente della difesa di Rudy Guede, di Massimo Giuseppe Bossetti e di recente anche di Giovanni Padovani, il 28enne attualmente a processo a Bologna per l’omicidio dell’ex fidanzata Alessandra Matteuzzi.

Matteo Bassetti all’Adnkronos Salute in queste ore è tornato a parlare della necessità di vaccinarsi: «Condivido l’idea, che mi pare ottima, del direttore della Prevenzione Francesco Vaia di tornare a fare gli open day vaccinali per il Covid, anche per semplificare le procedure. Mi risulta che ci siano persone, anche anziane, che risiedono in regioni diverse dalla propria che non si possono vaccinare per le anagrafiche diverse. Io credo che sia una buona idea rimettere gli open day anche riattivando gli hub delle regioni. La percentuale di vaccinati over 80 è veramente bassa, facciamo presto», ha detto Bassetti.