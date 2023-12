Leo smonta l’ultima bufala di Repubblica: “Nessuno ha intenzione di indebolire la lotta all’evasione”

«Relativamente al retroscena pubblicato oggi dal quotidiano La Repubblica, è da considerarsi totalmente infondato un mio presunto intervento per tagliare gli obiettivi di riduzione del tax gap concordati con l’Ue in fase di revisione del Pnrr»: è quanto dichiara in una nota il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo.

«Per conoscere la mia posizione in materia, basterebbe riascoltare un qualsiasi mio intervento nelle aule parlamentari o nei vari eventi pubblici ai quali ho partecipato nel corso di questo anno, durante i quali ho sempre sottolineato con forza l’importanza di una riduzione del tax gap nel nostro Paese», continua Leo smontando l’articolo di Repubblica. «Lo dimostrano anche i sette decreti attuativi della delega fiscale, attualmente all’esame del Parlamento, ognuno dei quali – conclude – è ispirato al contrasto all’evasione che è e rimane l’obiettivo principale di questo governo».

Che cosa ha scritto Repubblica sul sottosegretario Leo

«A spingere per il taglio degli obiettivi – ha scritto Giuseppe Colombo su Repubblica nell’articolo “Pnrr: l’Ue striglia l’Italia sull’evasione” – raccontano fonti di governo, è stato il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che avrebbe riversato sul tavolo la difficoltà di controllare i target dal punto di vista amministrativo. Ma a Bruxelles non hanno affatto gradito il disimpegno. È toccato al titolare del ministero di via XX settembre, Giancarlo Giorgetti, rimettere le cose in ordine. La missione è stata affidata a Riccardo Ercoli, suo fedelissimo, a capo della segreteria tecnica. È stato lui a trattare con i tecnici della Commissione europea, garantendo che l’Italia sarebbe ritornata sui propri passi. Forte anche delle previsioni sui risultati della lotta all’evasione nel 2020-2021, che rendono gli obiettivi del Pnrr meno difficili da raggiungere. E che permettono al governo di rilanciare, puntando a superare i target del Piano».

Un retroscena smentito su tutta la linea dal viceministro dell’Economia con la breve nota diramata alle agenzie.