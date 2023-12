Ischemia fulminante, Alessandro Meluzzi in fin di vita. L’amico Red Ronnie: “Preghiamo per lui”

Restano molto gravi le condizioni di Alessandro Meluzzi, lo psichiatra colpito sabato da un’ischemia mentre si trovava nel suo studio a Cesena. Nella giornata di ieri stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale Bufalini ed è ora ricoverato in rianimazione.

Alessandro Meluzzi, dalla politica alla religione, a No Vax

Alessandro Meluzzi è stato senatore tra il 1994 e il 2001 con il Polo per le Libertà e Forza Italia. In seguito è passato all’Udr di Francesco Cossiga, ai Verdi e all’Udeur di Clemente Mastella. Nel 2017 ha fondato il Partito Anti Islamizzazione. Da alcuni anni è primate, metropolita e arcivescovo della Chiesa ortodossa italiana autocefala con il nome ecclesiastico di Alessandro I. Recente l’adesione alle posizioni No Vax che gli sono valse la sospensione dall’ordine dei medici il 6 ottobre 2021 per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19. E’ stato autore, con Giorgia Meloni, di un libro sulla mafia nigeriana.

I messaggi degli amici e dei fans sui social

Superano il migliaio i messaggi social per io psichiatra Alessandro Meluzzii. Il post di preghiera pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Meluzzi ha ricevuto in poche ore migliaia di reazioni e centinaia di condivisioni. Sotto si raccolgono messaggi di incoraggiamento e di auguri di guarigione. Tra chi ha affidato ai social un pensiero per lo psichiatra c’è anche Red Ronnie, che – fa sapere – proprio oggi avrebbe avuto un impegno pubblico insieme a Meluzzi e l’ex sacerdote Alessandro Minutella. “Stiamo pregando per lui. Sono rimasto in contatto con chi gli sta vicino. Alessandro è troppo importante per non tornare a dirigere la difesa della verità”, scrive Red Ronnie.

Tra i tanti messaggi social per Meluzzi c’è anche quello del leader di Italexit Gianluigi Paragone, che su Facebook pubblica una foto dello psichiatra, corredata dalla scritta “Forza Alessandro!