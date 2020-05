Meluzzi all’attacco di Luciana Littizzetto: «Cacciatela dalla Rai, non fa ridere nessuno».

Crociata di Alessandro Meluzzi contro Luciana Littizzetto. Il professore ha rilanciato un appello sui social contro la conduttrice televisiva per cacciarla dalla Rai. Non è la prima volta che il professore prende posizione in maniera netta contro la fedelissima di Fabio Fazio, che tra l’altro proprio domenica scorsa è giunto alla conclusione di Che tempo che fa. Meluzzi non ha mai nascosto la sua antipatia per Luciana Littizzetto. Come ricorda Liberoquotidiano è disprezzo che nasce da lontano: era l’anno 2014 quando la coppia formata da Fazio e dalla Littizzetto presentava il Festival di Sanremo. In quell’occasione il professore fu durissimo: «La Littizzetto non solo è orrenda ma non fa ridere nessuno. Fazio ha una faccia di gomma. Ci costano milioni di euro».

Meluzzi: «Il trio comico Fazio, Littizzetto e Burioni…»

Ma anche durante l’epidemia coronavius, Meluzzi ha tirato in ballo la Littizzetto. Intervistato da Non è la radio si è schierato al fianco di Montagnier e Tarro, imputando a Burioni troppi cambi di direzione. E anche in questa occasione ne aveva approfittato per dare una batosta alla Littizzetto. «Chiamare Burioni la scienza è come sparare sulla Croce Rossa, l’altro giorno mi hanno chiesto “lei da che parte sta tra Tarro e Burioni?”, confrontare Burioni con Tarro, sarebbe come confrontare me con Cesare Lombroso. Burioni è uno dei personaggi più sorprendenti della comicità italiana, è riuscito a dire cose opposte tra di loro nel giro di poche ore, di pochi minuti, vantandosene. Lui, Fazio e la Littizzetto potrebbero fare un trio comico, come Solenghi-Marchesini-Lopez».

Littizzetto e gli sbarchi

Lo scorso anno durante londata di sbarchi. Era arrivata un’altra stoccata. Melluzzi aveva pubblicando un articolo di Vox: «Luciana Littizzetto chiede sbarco Open Arms: ha 22 case e un impero immobiliare». In un video Luciana Lizzetto aveva detto: «In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete “in” mare. È molto diverso». E poi ancora: «E lo siete da molto tempo, non è possibile. Non è più assolutamente tollerabile – aveva rimarcato – Questo è un gesto vile, vigliacco, schifoso, pavido». «Voi siete coraggiosi, sappiate che c’è un sacco di gente che è con voi. Vi aspetto! Vi aspetto a terra!».