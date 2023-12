Incubo Covid, la Cina rassicura: “Polmoniti non causate da nuovi virus o batteri sconosciuti”

Buone notizie sul fronte delle polmoniti da mycoplasma che stanno allarmando il pianeta (due casi in Italia tra i neonati), nel ricordo del vecchio Covid. “Le attuali malattie respiratorie acute segnalate in Cina sono tutte causate da agenti patogeni noti e non è stata identificata alcuna nuova malattia infettiva causata da nuovi virus o batteri”, ha detto Mi Feng, portavoce della Commissione sanitaria nazionale cinese, oggi in conferenza stampa citando i risultati del monitoraggio condotto a seguito dell’aumento di polmoniti e altre infezioni respiratorie nei bambini.

Polmoniti, dalla Cina una rassicurazione al mondo

“Le autorità sanitarie cinesi – ha spiegato – stanno monitorando e valutando attivamente le malattie respiratorie invernali, con sforzi in corso per ottimizzare l’allocazione delle risorse mediche, migliorare i processi di trattamento e rafforzare il ruolo della medicina tradizionale cinese”. Per fronteggiare la crescita della domanda di cure e assistenza, “la Cina aumenterà l’offerta di servizi medici – ha continuato – in particolare di servizi ambulatoriali pediatrici a tutti i livelli, compresi gli ospedali di medicina tradizionale cinese e i servizi sanitari materno-infantili”.

Questo impegno permetterà “l’estensione dell’orario di servizio ambulatoriale durante l’ora di pranzo, la sera e nei fine settimana, in base al numero di pazienti”, nonché “l’aumento della capacità di posti letto negli ospedali e la semplificazione dei processi di registrazione, esame e pagamento, per migliorare l’accesso alle cure mediche”. Il funzionario ha evidenziato “la garanzia di forniture mediche”.

L’utilizzo della medicina tradizionale per curare le infezioni