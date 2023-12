In Calabria la Metsola troverà una regione che si sta battendo per cambiare: il lavoro di Ecr e FdI

“Do il benvenuto alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, che oggi e domani, martedì, sarà in Calabria. Stamani è stata a Lecce, accompagnata dal nostro ministro Fitto a visitare le bellezze di una delle perle del sud. In Calabria la Metsola troverà una regione che sta lavorando per cambiare corso. Una regione che ha ancora uno dei Pil più bassi del continente ma in cui si lavora con passione e abnegazione per raggiungere obiettivi importanti.

“Metsola troverà una Calabria che vuole cambiare”

La Calabria è anche la terra che esprime uno degli europarlamentari di Ecr e Fdi, Denis Nesci, che insieme ai colleghi si sta battendo per cambiare un’Europa ancorata a logiche burocratiche. Ma la presidente Metsola potrà vedere una Calabria in cui si organizza il lavoro e si contrasta senza distinzioni la criminalità organizzata che è un cancro globale. I due assessori regionali di Fdi, Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo, lavorano con discrezione e hanno portato a casa risultati straordinari. Abbiamo stabilizzato i precari, abbiamo confiscato ( grazie a Wanda Ferro) beni ai mafiosi che sono a disposizione dei soggetti legali.

Martedì Metsola in Calabria: “FdI ed Ecr si battono per farne un’area strategica”

Abbiamo quattro consiglieri regionali, di cui due donne ( De Francesco, Montuoro, Mannarino e Neri). Che sono in prima linea per l’attività legislativa della Calabria. Non siamo certo la California e non nascondiamo i nostri problemi. Ma la presidente Metsola, che peraltro parla splendidamente la nostra lingua, saprà cogliere l’essenza di un luogo di cultura e di pace che è la piattaforma verso il Mediterraneo. La nostra speranza, come ha giustamente detto Fitto, è quella di cogliere tutti gli obiettivi del Pnrr e di rilanciarci come area strategica per tutta l’Europa. Per questo, con Denis Nesci e ovviamente con Carlo Fidanza, Nicola Procaccini e tutti i nostri deputati europei, difendiamo il diritto di Gioia Tauro a essere ciò che è. E a non essere intaccato dalle direttive aride che non servono all’Europa. Dalla Calabria e dal Sud vogliamo che parta una nuova Europa e siamo certi che ci riusciremo.

*Vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera