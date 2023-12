Metsola in visita a Lecce: “Qui mi sento a casa, se il Sud cresce prosperano anche l’Italia e l’Europa”

Dopo la tappa di Caserta la presidente del Parlamento europeo, Roberto Metsola, in visita in Italia, è a Lecce per partecipare al convegno “Next Generation Eu e le sfide dell’Ue” con il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto. “Se il sud cresce prosperano anche l’Italia e l’Europa. La Puglia è un luogo dove mi sento a casa”, ha detto. “Ho respirato la cultura della vostra terra. Una terra con un patrimonio artistico e architettonico che tutto il mondo vi invidia. E che ha contribuito a plasmare la nostra identità europea. Ma è anche una terra troppo spesso sottovalutata a cui intere generazioni hanno dovuto dire addio per necessità. È arrivato il momento di invertire la rotta”.

Metsola in Italia, da Lecce: qui mi sento a casa

Nel pomeriggio la presidente dell’Europarlamento sarà a Catanzaro, dove resterà anche martedì mattina. Nel pomeriggio del 5 dicembre sarà invece a Palermo. “L’Europa è un’opportunità”, ha detto Metsola sottolineando l’obiettivo di portare le istituzioni europee tra la gente. “Dobbiamo mobilitare il maggior numero possibile di persone per il voto del 9 giugno 2024. E coinvolgere i cittadini in tutti i comuni d’Europa. Voglio iniziare questa campagna di sensibilizzazione dal Sud Italia. Perché l’Europa non è solo le sue istituzioni. L’Europa è la sua gente”, aveva detto alla vigilia della sua trasferta italiana.

Domani a Catanzaro e Palermo con Tajani e Piantedosi