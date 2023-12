Germania, è morto l’ex ministro Wolfgang Schäuble, il “lupo che azzannò” la Grecia e poi si pentì

È morto all’età di 81 anni l’ex ministro delle Finanze del governo tedesco, Wolfgang Schäuble. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, che hanno citato la famiglia, il decesso di Schäuble è avvenuto ieri sera. Esponente della Cdu, membro del Bundestag per oltre 50 anni, Schäuble lascia la moglie Ingeborg, quattro figli e quattro nipoti. Parlamentare, dunque, di lunghissimo corso e ministro delle Finanza tra i più influenti del suo periodo, il nome di Schäuble è rimasto nella memoria dall’opinione pubblica fuori dai confini della Germania soprattutto per la linea di estremo rigore che adottò nei confronti della Grecia attraversata da una drammatica crisi economica. Salvo poi, nel 2020, ammettere che con la Grecia l’Ue commise un grave errore.

Wolfgang Schäuble, il “Lupo” che ha passato 50 anni al Bundestag

Nato nel 1942 a Friburgo in Brisgovia, Schäuble, soprannominato “il Lupo”, dal diminutivo del nome Wolfang in Wolf, è stato il parlamentare tedesco rimasto più a lungo al Bundestag. Eletto per la prima volta nel 1972 con la Cdu nella circoscrizione di Offenburg e rimasto in carica come parlamentare fino alla morte, Schaeuble svolse un ruolo determinante, come ministro dell’Interno del governo di Helmut Kohl, nel Trattato di unificazione della Repubblica federale con l’allora Repubblica democratica tedesca, nel 1990.

L’attentato del 1990, che lo costrinse per sempre su una sedia a rotelle

In quello stesso anno, il 12 ottobre, subì un grave attentato durante un evento di campagna elettorale a Oppenau, nel Baden-Wuerttemberg: un uomo affetto da problemi psichiatrici gli sparò tre colpi di pistola, ferendolo gravemente e costringendolo da allora su quella sedia a rotelle poi diventata indissolubilmente legata alla sua immagine.

L’uomo che gestì la riunificazione della Germania

Dal 2017 al 2021 Schaeuble è stato presidente del Bundestag. A novembre, ha ricordato la Bild, aveva festeggiato l’80mo compleanno di sua moglie Ingeborg con tutta la famiglia. Oltre che ministro delle Finanze e presidente del Bundestag, nel corso del suo lunghissimo servizio Schäuble è stato anche ministro dell’Interno, gestendo in quel periodo la riunificazione della Germania, ministro degli Affari Speciali, presidente della Cdu e presidente del gruppo parlamentare Cdu-Csu.