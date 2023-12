Euro 2024, girone complicato per l’Italia: pesca Spagna, Croazia, Albania. La reazione di Spalletti

L’Italia è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Croazia e Albania. Lo ha stabilito il sorteggio dei campionati europei di Germania 2024, effettuato ad Amburgo. Il sorteggio dei gironi della prima fase è il primo atto dell’Europeo 2024. Ventiquattro le squadre, sei i gruppi: passano alla fase a eliminazione diretta le prime due e le quattro migliori terze.

Gli azzurri esordiranno il 15 giugno a Dortmund con l’Albania. E’ lo stadio dove nel 2006 la Nazionale di Marcello Lippi battè la Germania (anche allora nazionale di casa) e ottenne il pass per la finale del Mondiale. Poi arrivò il successo di Berlino. Dopo l’esordio, l’Italia di Spalletti tornerà in campo il 20 giugno a Gelsenkirchen contro la Spagna, per chiudere girone il 24 giugno a Lipsia con la Croazia. Questi i gironi sorteggiati:

GRUPPO A: Germania, Scozia, Ungheria, Svizzera.

GRUPPO B: Spagna, Croazia, ITALIA, Albania.

GRUPPO C: Slovenia, Danimarca, Serbia, Inghilterra.

GRUPPO D: Polonia/Galles/Finlandia/Estonia, Paesi Bassi, Austria, Francia.

GRUPPO E: Belgio, Slovacchia, Romania, Israele/Bosnia/Ucraina/Islanda.

GRUPPO F: Turchia, Georgia/Grecia/Kazakistan/Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Ceca.

La reazione di Spalletti

Dall’urna di Amburgo gli azzurri hanno pescato Spagna, Croazia e Albania. Un girone complicato per gli azzurri, accolto però in modo particolare dal ct Spalletti. Il commissario tecnico, presente ad Amburgo per il sorteggio di Euro 2024, ha accolto l’inserimento nel gruppo B con uno sguardo fisso e impassibile – commenta il Corriere dello Sport– senza lasciar trasparire preoccupazione per le sfide contro Spagna e Croazia nel girone. L’immagine di Spalletti è ha un’espressione impenetrabile diventata subito virale tra i tifosi azzurri. Che non si vogliono far spaventare dal sorteggio. Ma certo poteva andarci meglio. La Gazzetta dello Sport riferisce che il Ct avrebbe commentato: “Che Vialli ci protegga” ricordando l’ex attaccante di Samp, Juventus e Nazionale scomparso nel gennaio 2023.

Euro 2024, Spalletti: “Girone difficile ma noi siamo l’Italia”

“Qui tutto bellissimo – ha aggiunto-. Forse poteva andare meglio il sorteggio ma noi ci arriviamo con l’umiltà e la consapevolezza di dover fare dei passi veloci. Abbiamo diverse squadre davanti, ma siamo l’Italia e dobbiamo avere orgoglio e forza mentale per confrontarci con tutti”. “Ho conosciuto giocatori che hanno la possibilità e possono far vedere di essere al livello del girone che ci è capitato”.