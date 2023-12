E’ morta Giulia De Marco, moglie di Luciano Violante: è stata presidente del Tribunale di Torino

E’ morta Giulia De Marco, moglie di Luciano Violante. La moglie dell’ex presidente della Camera dei deputati è stata giudice e presidente del tribunale di Torino. Nata a Cosenza il 21 febbraio 1940 aveva 83 anni. Giudice minorile dal 1982, all’età di 57 anni era stata presidente del tribunale dei Minori di Torino succedendo a Camillo Losanna.

In magistratura dal 1965 aveva cominciato la carriera a Milano, poi a Brindisi e dal 1968 a Torino dove era stata pretore del lavoro fino a quando non aveva cominciato ad occuparsi di problemi dell’infanzia. Donna minuta e molto riservata, sposata con l’ex presidente Violante, mamma di due figli, Gianluca e Francesca, aveva la passione per la montagna che condivideva con il marito con il quale trascorreva le vacanze a Cogne, in Valle D’Aosta.

Morte della moglie, a Violante le condoglianze di La Russa e Fontana

“Desidero esprimere sincero e profondo cordoglio a Luciano Violante e alla sua famiglia per la scomparsa di Giulia De Marco. A loro la mia affettuosa vicinanza e le sentite condoglianze del Senato della Repubblica”, scrive in una nota il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

“A nome mio personale e della Camera dei deputati, rivolgo al Presidente Luciano Violante le espressioni del più profondo cordoglio per la scomparsa della moglie, Giulia De Marco. Giungano ai familiari le più sentite condoglianze”, dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.