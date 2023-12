Dromedario in fuga da un circo italiano paralizza il traffico a Marsiglia (video)

Un dromedario fuggito da un circo ha temporaneamente bloccato la circolazione questa mattina a Marsiglia, passeggiando in una rotonda in un’ora di traffico congestionato. Prima di essere recuperato dai suoi proprietari, il circo Benzini, il camelide – fuggito, sembra durante alcuni lavori alla recinzione in cui era rinchiuso – è stato ripreso, fotografato e ‘trasmesso’ in video dall’edizione marsigliese di Bfmtv.

La passeggiata si è conclusa senza che accadessero problemi importanti, anche se con qualche malumore al Comune, che rimprovera tra l’altro al circo l’installazione in città senza previa autorizzazione.

Il circo, che sulle pagine social si presenta con due bandiere tricolori: una con i colori francesi e l’altra con i colori italiani, si presenta come “Benzini d’Italie”. In alcuni post social ha tranquillizzato gli utenti: «Vorrei segnalare che il dromedario sta bene e non ha fatto danni alla rotatoria del Grand Litoral e comunque quello che si dice su BFM TV che è stato ripreso alle 11.30 non è vero. È stato molto rapidamente, subito dopo che ci siamo resi conto della fuga».

Anche in Francia il dibattito sugli animali nei circhi tiene banco, come accade anche in Italia. Kimba, il leone di Ladispoli fuggito nel novembre scorso, oltre a essere diventato un meme sui social, ha rappresentato una imprevista forma di ulteriori introiti per i proprietari del Rony Roller circus, dal quale era scappato. A Roma, nel quartiere Torrevecchia, dove si trova ora il circo per le festività natalizie, il leone Kimba è infatti diventato l’attrazione principale del Rony Roller.