Domato l’incendio a Malagrotta ma la discarica resta chiusa. Roma nell’incubo immondizia

E’ stato domato l’incendio scoppiato ieri nella discarica di Malagrotta grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco che è andato avanti per tutta la notte. Sul posto sono state inviate autobotti anche dai comandi di Latina, Rieti e Viterbo per garantire supporto idrico alle lance delle squadre. Inviate anche squadre dalle regioni confinanti. I Vigili del Fuoco adesso stanno raffreddando tutte le aree coinvolte dal rogo per evitare che possa ripartire. Ma ora il problema sarà trovare un sito per lo smaltimento dei rifiuti nei giorni delle festività…

Incendio a Malagrotta, si indaga sulle cause

Le cause del rogo sono da chiarire, per ora l’ipotesi è che sia partito da un silos. Le forze dell’ordine manderanno una prima informativa in procura e poi verrà aperto formalmente un fascicolo di indagine. L’area è stata perimetrata e messa in sicurezza. Le squadre dell’Arpa hanno installato i campionatori necessari per il monitoraggio della qualità dell’aria. L’impianto di Trattamento meccanico-biologico, che tratta a freddo i rifiuti indifferenziati o residuali dopo la raccolta differenziata, era l’ultimo di questo tipo rimasto a Roma, altri tre in passato erano stati distrutti o interessati da incendi e chiusi. Il 15 giugno 2022 ad andare distrutto da un incendio, sempre nell’area della ex mega discarica di Malagrotta, era stato l’impianto gemello il Tmb2. Prima ancora l’11 dicembre 2018 era andato a fuoco e distrutto il Tmb Salario e a marzo 2019 il Tmb di Rocca Cencia fu oggetto di un rogo e in tempi più recenti chiuso per decisione del Campidoglio.

Gualtieri: “Lavoriamo per evitare l’emergenza rifiuti”

‘’In queste ore concitate ho sentito il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Sottosegretario Mantovano, il Ministro Pichetto Fratin, il Presidente della Regione Lazio Rocca, il Prefetto Giannini: tutte le istituzioni sono allineate e concordi nel lavorare insieme per evitare a Roma un’ennesima emergenza rifiuti’’, ha scritto ieri in un post su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

‘’Mi sono confrontato anche col procuratore di Roma Lo Voi che mi ha assicurato il massimo impegno per fare luce su questo ennesimo episodio inquietante: se ci trovassimo in presenza di un atto doloso sarebbe un fatto di una gravità inaudita. Anche per questo ho chiesto al Prefetto di potenziare il controllo degli stabilimenti di Ponte Malnome, di Rocca Cencia e di Via dei Romagnoli, i tre impianti dove sono attualmente attive trasferenze o trattamento rifiuti. Ama è comunque già al lavoro per cercare di garantire soluzioni che evitino per quanto possibile riflessi sul sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti cittadino’’.

‘’Questo ennesimo, gravissimo episodio rafforza ancora di più la nostra determinazione a dotare finalmente Roma di impianti moderni, efficienti e sostenibili per il trattamento dei rifiuti a partire dal Termovalorizzatore”. Peccato che nel “campo largo” che la Schlein vuole costruire con i grillini, il termovalorizzatore non sia esattamente la priorità del M5s…