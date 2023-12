Roma, incendio nella discarica di Malagrotta. Emergenza ambiente e allarme rifiuti (video)

Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi pomeriggio nell’impianto Tmb trattamento rifiuti di Malagrotta, all’estrema periferia ovest di Roma. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco. Presenti alcune pattuglie della Polizia Locale per agevolare la viabilità e i volontari della Protezione Civile. L’area è stata perimetrata ed è in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto la polizia e i carabinieri. Dal luogo del rogo si è alzata un’alta colonna di fumo nero che è visibile da chilometri di distanza e da diverse parti della Capitale ma la situazione, in serata, è tornata sotto controllo, anche se resta l’allarme per le polveri e le ceneri nell’aria della Capitale.

Le raccomandazioni della Protezione Civile ai romani

A titolo precauzionale, alla popolazione presente nel raggio di un chilometro dalla zona dell’incendio di: non sostare nei pressi dell’area interessata dall’incendio; mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti; non utilizzare al momento i condizionatori d’aria; in caso di emergenza contattare il Numero Unico Emergenze 112 o la Sala Operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200”.

Incendio a Malagrotta, Gualtieri segue gli sviluppi col prefetto

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri sta seguendo gli sviluppi dell’incendio divampato nel Tmb di Malagrotta ed è in continuo contatto con il Prefetto di Roma e il comandante dei Vigili del Fuoco per gli aggiornamenti. Sul posto sono arrivati l’assessora ai Rifiuti Sabrina Alfonsi, il dg di Ama Alessandro Filippi e i presidenti dei Municipi XII e XI Elio Tomassetti e Gianluca Lanzi.

L’allarme sull’emergenza rifiuti

“Siamo in attesa di conoscere l’entità dei danni, anche se sembra certo che l’impianto non potrà essere operativo per un tempo non breve da stabilire. Si tratta del secondo impianto in ordine di importanza per il trattamento dei rifiuti di Roma, presso il quale AMA conferisce ogni giorno circa 650 tonn. di rifiuti, per un totale di 200 mila t/anno. Certamente si si tratta di un evento non privo di conseguenze sul regolare svolgimento dell’attività di gestione dei rifiuti, in un periodo in cui la produzione aumenta”, ha commentato in serata l’Aassessora Sabrina Alfonsi. “Ci siamo immediatamente attivati con l’azienda per minimizzare l’impatto di questo evento, individuando sbocchi alternativi per mettere in sicurezza il conferimento dei rifiuti nei prossimi giorni. In corso anche le valutazioni sugli eventuali interventi da adottare per la salvaguardia della salute dei cittadini. Nelle prossime ore – conclude Alfonsi – è convocato il Comitato Operativo con la Protezione Civile e gli enti interessati per definire gli ulteriori interventi che si rendano necessari”.

La richiesta di massima allerta di Palma (FdI)

“Ho inviato una pec a Prefetto, Questore e Sindaco per chiedere una convocazione straordinaria del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza al fine di determinare un nuovo percorso a tutela della salute pubblica dei cittadini di cui il Sindaco, come noto, è responsabile o almeno dovrebbe. La fase interminabile della gestione giudiziaria ha prodotto due tragedie ambientali: dal 16 giugno 2022 chissà cosa sarà mai accaduto in termini di prevenzione. Prioritario che il territorio della Valle Galeria esca da questa fase di emergenza ambientale perenne”, afferma, in una nota, il vicepresidente del Consiglio del Municipio Roma XI Marco Palma (FdI)

“Anziché lo zucchero sul pandoro, la diossina. Anziché la neve in strada pulviscolo di micro plastiche cancerogene. Ho già inviato la nota anche all’Arpa per chiedere un monitoraggio della qualità dell’aria. Invito sin d’ora il Presidente del Consiglio del Municipio Roma XI a prendere contatti con quello del XII per convocare, alla presenza del Sindaco, un consiglio straordinario congiunto anche per la giornata del 28 o 29 dicembre prossimi”, conclude Palma.

Il video con le immagini dell’incendio nella discarica di Malagrotta