Destra siciliana in lutto: è morto Santo Castiglione. Trantino: “Ha speso una vita per la politica”

Santo Castiglione, ex presidente del Consiglio di amministrazione dell’Azienda siciliana trasporti, è morto improvvisamente per un infarto al miocardio. Aveva 64 anni. Volto politico noto a Catania per essere stato consigliere e assessore al Comune e alla Provincia, Santo Castiglione è stato poi presidente dell’Autorità portuale nel capoluogo etneo. Aveva iniziato la sua attività nel Msi e poi in Alleanza nazionale, ma negli ultimi anni era approdato al Movimento per l’autonomia, partito con cui il figlio Giuseppe Castiglione, ex presidente del Consiglio comunale di Catania, è stato eletto alle ultime regionali all’Ars.

La camera ardente di Santo Castiglione a Palazzo Minoriti

La notizia della scomparsa di Castiglione si è appresa mercoledì 27 dicembre in Comune, dove il Consiglio ad apertura di riunione gli ha dedicato un minuto di silenzio per ricordarlo. «Apprendiamo sgomenti – ha affermato il sindaco Enrico Trantino – l’improvvisa scomparsa di Santo Castiglione, un uomo leale e generoso che ha amato visceralmente Catania e servito con abnegazione, anche nei ruoli di consigliere provinciale, assessore comunale e presidente dell’Autorità Portuale e da ultimo da presidente del Cda dell’Ast. La passione politica ha contraddistinto la sua vita fin dalla gioventù, un sentimento che ha trasmesso al figlio Giuseppe diventato deputato regionale e prima ancora presidente del consiglio comunale. Siamo tutti vicini a Giuseppe, alla moglie Graziella, dipendente comunale, a tutti i familiari che in questi momenti piangono la perdita di un uomo conosciuto e apprezzato in tutta la città per il suo altruismo». Il primo cittadino ha espresso il cordoglio per la morte di Santo Castiglione a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la giunta, del presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e dell’intero civico consesso.

Da Pogliese a Catanoso: il cordoglio degli esponenti della destra siciliana

«Santo per me è stato un amico vero e sincero, anche quando le nostre strade si sono divise e abbiamo fatto scelte differenti. Ci mancherà». Così Salvo Pogliese, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale, sulla scomparsa di Santo Castiglione. Anche Alberto Cardillo e Luca Sangiorgio, coordinatore provinciale e comunale di FdI Catania ricordano «la grande passione che guidava Castiglione in ogni sua attività politica, che fosse da semplice militante o amministratore della cosa pubblica. Un uomo dal carattere forte che ha speso tutta la sua vita al servizio dei cittadini».

«Vengono in mente le tante battaglie politiche che assieme a Santo Castiglione abbiamo condiviso dai banchi della destra. Va via un uomo profondamente passionale e innamorato della sua Catania. Politicamente, ha poi ha seguito strade diverse pur rimanendo attaccato ai suoi inossidabili valori», dichiara Basilio Catanoso, vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, sulla scomparsa del politico siciliano.

La camera ardente è stata allestita a Palazzo Minoriti, sede del consiglio provinciale, dove Castiglione è stato eletto due volte ricoprendo anche l’incarico di capogruppo.