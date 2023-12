Crosetto a Caivano: “Ogni bambino ha diritto alle stesse opportunità. Le Forze armate sono qui anche per questo”

Nuova visita di un ministro a Caivano, per monitorare l’avanzamento dei lavori di riqualificazione e far sentire che lo Stato c’è. Stavolta a svolgere il sopralluogo nel Comune, visitando tra il centro sportivo ex Delphinia, cuore anche simbolico del rilancio, è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha assicurato un impegno senza riserve degli uomini delle Forze armate per il territorio e prima di tutto per i suoi bambini. “Lo Stato esiste per garantire le stesse opportunità a ogni bambino, a prescindere da dove è nato, cresciuto e abita”, ha detto Crosetto, aggiungendo che “le Forze armate fanno già tanto tanto, ma sono pronte a fare ancora molto di più rispetto a quanto realizzato finora per dare a questi bambini la stessa possibilità di futuro che hanno tutti gli altri”.

Crosetto a Caivano: “Lo Stato è tornato e non indietreggia”

“Lo Stato è tornato e non indietreggia. Con il governo lavoriamo per un futuro migliore e la Difesa sta facendo e continuerà a fare la sua parte”, ha proseguito il ministro che, accompagnato dal presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, ha incontrato il commissario straordinario del governo per Caivano, Fabio Ciciliano, il Commissario prefettizio, Filippo Dispenza, il parroco don Maurizio Patriciello, al quale ha fatto visita in parrocchia, e i carabinieri della caserma locale. “Sono venuto a Caivano per portare, anche in questi giorni di festa, la mia solidarietà ai cittadini e alle forze dell’ordine, impegnati in una battaglia difficile ma fondamentale, per la sicurezza di questo territorio”, ha spiegato Crosetto, ricordando il dolore inferto dalla criminalità organizzata a queste zone.

Il ruolo delle Forze armate nella rinascita di Caivano

“Ma lo Stato è tornato e non indietreggia, anche grazie alla Difesa che – ha rivendicato il ministro – sta svolgendo un ruolo fondamentale”. L’esercito, infatti, sta svolgendo il lavoro di bonifica non solo dell’ex Delphinia, ma anche del teatro e del Parco Verde. Si tratta di un’area che copre complessivamente 60mila metri quadri. Il ministro quindi si è soffermato anche sul “lavoro straordinario” che stanno facendo le forze dell’ordine, alle quali “stiamo dando tutto il sostegno necessario per vincere questa battaglia” contro la criminalità. “I cittadini – ha concluso Crosetto – non sono soli. Insieme, con il lavoro delle forze dell’ordine, con il sostegno della comunità e di tutte le istituzioni dello Stato, grazie anche agli uomini e alle donne della Difesa, possiamo vincere questa battaglia e costruire un modello che poi sia replicabile ovunque ce ne sia bisogno”.