Capodanno, turismo al top: oltre 10 milioni di italiani in viaggio, superato l’exploit di Natale

Saranno 10,6 milioni gli italiani in viaggio a Capodanno, oltre un milione in più dello scorso anno: risultato che sarebbe ancor più eccezionale se anche solo una parte dei molti indecisi fino all’ultimo momento – complice anche il picco influenzale in corso – alla fine si convincesse a partire; puntando con ogni probabilità, in questo caso, sull’ospitalità presso parenti e amici o in seconde case. Torna la fiducia.

Turismo, Capodanno la festività più gettonata del “Trittico” natalizio

Con una spesa complessiva prevista che supera i 3,6 miliardi di euro (340 euro in media pro capite), Capodanno risulta la festività più gettonata del “trittico” che comprende Natale ed Epifania. Ed anche la più dedicata alla montagna – scelta da 4 italiani su 10 – cui seguono grandi città: città d’arte e borghi per un complessivo 27%, e le località della costa, che valgono il 16%. Sono questi alcuni dei principali dati che emergono dal Focus su Capodanno dell’Osservatorio Turismo Confcommercio in collaborazione con Swg: su un campione composto da 1.048 cittadini italiani tra 18 e 80 anni rappresentativi della popolazione per genere, età, area geografica e ampiezza comune di residenza, integrati con elementi dell’analisi congiunturale dell’Ufficio Studi Confcommercio.

Turismo, si accentua la domanda già registrata a Natale

Tutte le maggiori associazioni di categoria attestano una rinnovata foducia di italiani e imprese. I dati del turismo invernale sembrano attestarlo. La fine dell’anno si festeggia nella comodità di una struttura turistico ricettiva in 6 casi su 10. La metà degli intervistati ha programmato un soggiorno al massimo di 2 notti a destinazione; mentre, della restante metà, un terzo fa parte della schiera dei più fortunati: che protrarranno la vacanza per 6 giorni o più, unendo quindi in un unico viaggio almeno due delle ricorrenze in calendario, se non addirittura tutte e tre. La vivacità della domanda, già registrata per le partenze di Natale, dunque, si conferma – e anzi, si accentua – a Capodanno. Nel confronto con un anno fa, si riduce dal 50% al 32% la quota di coloro che resteranno vicino al luogo di residenza, o comunque nella propria regione, mentre passano dal 38% al 48% del totale i viaggiatori in movimento per tutta l’Italia.

Santanché: “Il turismo sia protagonista tutto l’anno”

Il ministro del turismo Santanché accoglie i dati e l previsioni con soddisfazione.”Le festività da Natale a Capodanno hanno segnato un bel successo del turismo italiano: merito del lavoro di squadra e del costante impegno dei lavoratori del settore a cui va il mio più sentito ringraziamento. Adesso la sfida è quella di far essere protagonista il turismo 12 mesi l’anno”. La destagionalizzazione del turismo italiano è l’obiettivo che il ministreo si pone da sempre. Per poter dare stabilità ad un comparto vitale e centrale per l’Italia.