Treviso, professoressa di matematica evoca Hitler contro gli ebrei: “Andate all’inferno”

Tre “stories”, scomparse dopo qualche ora, quanto basta per essere lette da una studentessa della professoressa Hanane Hammoud, libanese di nascita ma insegnante di matematica al campus H-Farm di Roncade, in provincia di Treviso. “Storie” nelle quali la prof invocava Hitler contro gli ebrei, schierandosi con i palestinesi senza mezze misure: «Go to hell! Hitler was right about you Zionists!», “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei», una delle scritte sotto a un video in cui venivano ripresi gli orrori della guerra tra Israele e Palestina. Ora la prof rischia la sospensione dalla scuola. Come racconta questa mattina Il Corriere di Treviso, “la foto inneggiante a Hitler è velocemente rimbalzata sulle chat dei genitori degli altri studenti comprensibilmente preoccupati che quella frase fosse stata partorita dall’insegnante dei loro figli”.

La professoressa Hanane Hammoud e la comprensione per Hitler che sterminava ebrei

La docente, nata in Libano dove ha conseguito un prima laurea in Scienze e specializzatasi in matematica all’università americana di Dubai, dopo aver rimosso le storie, ha spiegato il gesto con un momento di rabbia dovuto a un forte legame con il Paese d’origine. “Ho dedicato la mia vita alla matematica, il mio obiettivo è rendere la materia accessibile e piacevole per tutti gli studenti – scrive Hammoud nel suo curriculum -. Mi piace instillare negli studenti l’amore per la risoluzione dei problemi complessi e il pensiero critico. E mi piace mantenere le relazioni con gli altri educatori e con i genitori degli studenti”.

Forse non è un caso se la prof si sia espressa anche a seguito di incontri e dibattiti organizzati dal campus H Farm sulla comprensione della guerra e magari giudicati da Hanane Hammoud non abbastanza obiettivi o non troppo benevoli con i palestinesi, per cui lei parteggia.