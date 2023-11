Il cancro dell’antisemitismo contagia anche Milano: scritte minacciose e stelle di David sui palazzi

Gravissimi episodi di antisemitismo si sono registrati a Milano, dove nei giorni scorsi sono state trovate scritte minacciose accompagnate da stelle di David. L’ultimo episodio di cui si è avuta notizia è avvenuto il 16 ottobre: all’interno di un bagno di un centro diagnostico nei pressi del quartiere ebraico è stata trovata la scritta “Prima Hitler poi Hamas per voi ebrei forni e camere a gas” con la stella di David. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Il cancro dell’antisemitismo contagia Milano

Un caso simile era già emerso in precedenza, sebbene sia avvenuto il 19 ottobre, tre giorni dopo quello segnalato oggi. In un locale di via Soderini, sempre all’interno di un bagno, è stata trovata la scritta “Viva Hamas ebrei vi facciamo saltare tutti”. Ancora più grave, poi, quanto accaduto nella periferia est della città, dove, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Adnkronos, su un palazzo è stata tracciata una stella di David in vernice rossa, accompagnata dal numero dell’interno della casa di un’insegnante di religione ebraica.

Le indagini del pool antiterrorismo e dei carabinieri

Minacce, inoltre, si sono registrate anche durante la manifestazione pro Palestina del 21 ottobre, quando sono state urlate in arabo alcune frasi contro gli ebrei. I casi, confluiti in una relazione della Digos e un fascicolo conoscitivo, modello 45, ovvero allo stato senza ipotesi di reato, sono all’attenzione del pool antiterrorismo della Procura, che indaga con gli uomini del nucleo informativo dell’Arma.

Il caso delle pietre d’inciampo a Roma

Episodi di antisemitismo si sono registrati anche a Roma, dove hanno destato particolare preoccupazione i casi di profanazione di diverse pietre d’inciampo, dei sampietrini di metallo che riportano il nome dei deportato e sono incastonati davanti a quelle che furono le loro abitazioni. In particolare a Trastevere quattro pietre hanno subito un tentativo di incendio. “Se fosse confermato che si tratta di un atto di profanazione deliberato, sarebbe gravissimo”, ha detto il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, auspicando che “non si ripeta anche da noi quanto purtroppo sta avvenendo in altri Paesi europei, in particolare a Parigi”.