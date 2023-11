Torre del Greco: fuga in mare per evitare la cattura, i carabinieri si tuffano e lo arrestano

Incredibile fuga in mare, nell’acqua agitata. Un 32enne si tuffa per evitare la cattura, ma i carabinieri lo seguono nelle acque gelide e agitate di Torre del Greco (Napoli) e lo arrestano. In spiaggia, molti curiosi assistono alla scena e filmano l’accaduto, il video è virale sui social.

Fuga in mare, l’uomo era sorvegliato speciale

È finito in manette un 32enne di Ponticelli, sorvegliato speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di Napoli. I carabinieri della stazione di Torre del Greco lo hanno individuato lungo la litoranea torrese. Non avendo altra scelta che fuggire in senso opposto alle pattuglie o andargli incontro, il 32enne ha optato per una terza possibilità. Nonostante le onde e le condizioni meteo proibitive, si è buttato in acqua tentando la fuga in mare. Ed è rimasto a guardare i militari sulla spiaggia che più volte gli hanno intimato di tornare sulla terra ferma.

Il fuggitivo ammanettato dai carabinieri

Il 32enne non ha voluto sentire ragioni ed è rimasto fermo, con l’acqua fino al busto ma poco lontano dalla riva. I carabinieri si sono lanciati in mare e, nonostante un tentativo di resistenza, hanno ammanettato il fuggitivo. L’uomo è ora in carcere, in attesa di giudizio.