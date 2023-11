Spagna, Fidanza contro Borghi: “I tuoi alleati sono in piazza contro Sanchez, informati meglio”

Nessuno è perfetto: questa volta è il renziano Borghi a prendere una cantonata internazionale. “Il capogruppo di Italia Viva in Senato, Enrico Borghi, attacca scompostamente Giorgia Meloni che avrebbe dovuto pretendere dal leader di Vox, Santiago Abascal, una condanna di episodi violenti a cui Vox è totalmente estraneo”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr a Strasburgo Carlo Fidanza, commentando le manifestazioni di Madrid contro il premier socialista.

Fidanza vs Borghi: si informi prima di attaccare Meloni

“Il tutto – continua Fidanza – mentre Ciudadanos, partito spagnolo alleato di Italia Viva nel gruppo Renew Europe, condanna con parole durissime la nascita del governo Sánchez (difeso invece da Borghi). Tanto da partecipare insieme proprio a Vox e al Partido Popular alle imponenti manifestazioni di piazza pacifiche di questi giorni. Non solo, anche su iniziativa di Ciudadanos e di Renew, così come degli altri gruppi di centrodestra, la prossima plenaria di Strasburgo dibatterà delle gravi violazioni dello Stato di diritto che hanno portato alla nascita del governo Sánchez”.

I colleghi di Iv sono in piazza contro Sànchez

La nota del capodelegazione di FdI-Ecr al Parlamento europeo si conclude con un consiglio non richiesto all’amico Borghi. “La prossima volta, prima di sparare a salve contro Meloni e difendere Sánchez e i secessionisti catalani, faccia una telefonata a Madrid e chieda ai suoi alleati spagnoli cosa sta succedendo da quelle parti. Il prefisso internazionale è 0034“. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Borghi non molla e persevera. “L’onorevole Fidanza dimentica un dettaglio. A commettere violenze per le strade sono stati i suoi alleati di Vox. Gli stessi che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto con tutti gli onori”.