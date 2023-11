Ore d’ansia per due ex fidanzati di 22 anni scomparsi da giorni. Il litigio e gli ultimi messaggi

Sono scomparsi da sabato sera, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. Ancoria giallo sulla giovane coppia. L’automobile su cui si trovavano è stata segnalata al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Le telecamere hanno registrato il passaggio del veicolo al confine con la provincia di Pordenone. I carabinieri hanno intensificato le ricerche in zona. I due sono stati segnalati per l’ultima volta sabato 11 novembre ai tavolini di un McDonald’s di Marghera nel Veneziano verso le 18. Più tardi, intorno alle 23 e 15, la Fiat Grande Punto nera di Turetta – targata FA 015 YE – si era fermata a Vigonovo, dove abita la 22enne. Un vicino di casa è uscito a fumare e ha sentito che i due erano nel pieno di una lite, come ha raccontato Andrea Camerotto, zio di Giulia. «Lasciami», ha gridato lei secondo la testimonianza. Lui le ha afferrato un braccio e l’ha trascinata nell’auto.

Le ultime tracce di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta

La testimonianza prosegue. «Ho sentito le grida di Giulia che è stata trattenuta in macchina da Filippo. Che poi si è dileguato verso la strada che porta al cimitero e che può portare verso via Vigonovese, verso Padova, o verso il centro della cittadina». I carabinieri sono al lavoro per rintracciarli e hanno messo in campo anche reparti speciali, unità cinofile e cani molecolari. I due giovani, che si erano lasciati ad agosto, non hanno mai smesso di frequentarsi, rimanendo in contatto e in buoni rapporti. Le ricerche sono arrivate fino a Trento e Belluno.

Ex fidanzati scomparsi: tracce di sangue a Fossò

Ma nella zona industriale di Fossò, nel Veneziano, uno dei luoghi degli avvistamenti, sono state trovate nove chiazze di sangue – riporta il sito Open-. . Il Nucleo Investigativo e la Scientifica hanno fatto i rilievi in via V. Strada con cani molecolari e droni. Non si sa se il sangue sia in qualche modo collegato ai ragazzi.

L’ultimo messaggio alla sorella di Giulia

“I genitori di Filippo mi hanno detto che negli ultimi giorni il ragazzo mangiava a malapena, era molto giù di morale”: è lo sfogo del padre di Giulia al Corriere del Veneto. “Non credo lui avesse mai digerito la rottura del rapporto con mia figlia. Temo che questo possa avere a che fare con la loro scomparsa ed è ciò che più mi spaventa”. Il telefono di Filippo Turetta ha localizzato il giovane nei pressi di Fossò verso le 23.30 di sabato. Mentre della ragazza non si ha più alcuna notizia dalle 22.43: l’ora dell’ultimo messaggio inviato alla sorella. Che afferma: “Ci siamo scambiate messaggi tutta la sera, era serena come sempre, stavamo parlando di vestiti. Dopo le 22.43 lei non ha più risposto al telefono e da allora non ci sono più state sue notizie”. Non si esclude un allontanamento volontario.