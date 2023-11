Maltempo, la tempesta Ciaran in arrivo in Italia: allerta arancione in diverse regioni

È attesa anche in Italia la tempesta atlantica Ciaran, che provocato enormi disagi in altri Paesi europei, dalle Isole britanniche del Canale della Manica alla Francia, dove per il maltempo si sono registrati un morto e 16 feriti. Una vittima è stata registrata oggi anche in Spagna. La violenta perturbazione in Italia porterà venti di burrasca al Nord già nella serata di oggi e un peggioramento delle condizioni sulle regioni tirreniche. La schiarita è prevista per domenica.

L’arrivo di Ciaran e il maltempo in Italia: quali sono le previsioni

In particolare piogge abbonanti sono previste in Liguria, Lombardia, medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia ed è alto il rischio di nubifragi. Nel Triveneto e in Val d’Aosta, secondo quanto riportato da meteo.it, si registreranno anche delle nevicate. Venerdì il maltempo dovrebbe spostarsi verso sud, interessando in particolare le regioni tirreniche, la Campania, la Calabria e la Sicilia occidentale. Sabato è atteso un nuovo peggioramento al Nord a partire dal pomeriggio, fino al ritorno dell’alta pressione domenica.

Allerta meteo in diverse regioni

A Udine, dalle 12 di oggi fino alla mezzanotte di domani, sono stati chiusi parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, musei, biblioteche, cimiteri, centri di aggregazione giovanile, luna park, mercati, manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune. Inoltre la popolazione è stata invitata a spostarsi da casa il meno possibile. Allerta arancione in Emilia Romagna, diverse zone della Toscana e in Campania, dove scatterà stasera alle 21 e resterà in vigore 24 ore. In allarme per la perturbazione anche Liguria e Lombardia, dove in particolare a Monza sono stati chiusi i cimiteri proprio nel giorno dei morti e a Milano è scattato il codice giallo.

Danni e vittime negli altri Paesi europei

Ciaran ha provocato disagi, danni e vittime in diversi Paesi europei. Sull’isola britannica di Jersey sono state evacuate 39 persone, tra le quali sei bambini, e tutta la popolazione è stata invitata a rimanere in casa. In Francia un autotrasportatore è morto a causa di un albero caduto sul suo mezzo, si sono registrati almeno 16 feriti e 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità. In Spagna a morire è stata, nel centro di Madrid, una donna, anche lei travolta da un albero, e altre tre persone sono rimaste ferite. In Slovenia, dove il peggioramento delle condizioni meteo è atteso in queste ore come in Italia, è stata proclamata l’allerta rossa.