Inferno Roma, rissa al bar: bastonate al titolare e pitbull aizzato contro i carabinieri. Fermati sei punkabbestia

Roma al delirio: gli ultimi episodi registrati dalla cronaca testimoniano l’inferno quotidiano che imperversa nella capitale, preda nella morsa di violenti sbandati. Un Bronx a cielo aperto che ormai non investe più solo le periferie, epicentro di abbandono e degrado. Ma che dal centro cittadino alle zone limitrofe, estende i suoi confini e aumenta il range d’azione di soggetti senza tetto né legge. Di emarginati pronti alla rissa e facili all’ira. E allora, per restare alle ultime vicende segnalate dalle agenzie di stampa e dai quotidiani capitolini, è proprio una ennesima rissa esplosa ad opera di sei punkabbestia – scoppiata a pochi passi dal Vaticano – ad alzare l’asticella dell’allarme e dell’indignazione.

Roma, rissa in un bar in zona Vaticano: fermati sei punkabbestia

Come riferisce l’Adnkronos denunciando la vicenda, gli ultimi a dare il loro bel da fare alle forze dell’ordine sono sei punkabbestia (un termine gergale utilizzato per identificare vagabondi o senzatetto metropolitani, spesso accompagnati da cani). In questo caso tutti italiani. E tutti senza dimora, a spasso per la Capitale. Tutti intercettati e fermati dai militari della compagnia San Pietro. Il gruppetto, con tanto di pitbull al seguito, è stato fermato in un bar a pochi passi dal Vaticano. L’ultimo teatro dello sfregio alla città eterna, dove al culmine di una rissa scoppiata all’interno del locale hanno anche aizzato il loro cane di razza pitbull contro i carabinieri intervenuti sul posto.



Aggredito a bastonate il titolare del locale

Come è stato ricostruito questa mattina all’udienza di direttissima a piazzale Clodio, uno di loro aveva molestato una donna cinese, moglie del titolare di un bar in Via del Mascherino, contro il quale è esplosa la rabbia e scoppiata la rissa. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato uno del gruppo di senza fissa dimora che colpiva il titolare del bar con un bastone.

Poi, all’arrivo dei carabinieri, gli aizzano un pitbull contro: 2 militari azzannati alle gambe

Così, mentre stavano intervenendo per mettere fine al parapiglia, una ragazza, proprietaria di un pitbull, ha aizzato il cane contro i militari e due carabinieri sono stati azzannati alle gambe. I 6 sono stati quindi arrestati e questa mattina sono comparsi davanti al tribunale con l’accusa di resistenza aggravata. Il giudice per loro, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto il divieto di dimora a Roma, così come chiesto dal pm Giovanni Bertollini. Per tutti l’udienza è stata fissata a marzo.