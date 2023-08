Furibonda rissa tra due coppie di fidanzati al bar, tra sedie usate come armi e cocci di vetro

Una violentissima rissa tra coppie di fidanzati. Si trovavano seduti in due diversi tavolini un bar. Le due donne per futili motivi hanno cominciato in un primo momento a scambiarsi offese. La tensione si è subito alzata e sono passate allo scontro fisico. A quel punto, uno dei due fidanzati à intervenuto in difesa della sua ragazza. E ha conseguentemente scatenato la reazione anche dell’altro uomo. Allora si è passati alla rissa con le sedie del bar che volavano nel tentativo di colpire la controparte. Ma non solo. La furia dei “contendenti” non ha avuto un attimo di pausa, i bicchieri sono stati infranti e i cocci di vetro utilizzati per minacciare.

Rissa tra coppie di fidanzati, l’inutile tentativo del barista

Il barista che invano ha tentato di porre un freno alla rissa tra le coppie di fidanzati. Voleva portare le parti alla calma ma il suo intervento è stato pressoché inutile. Quindi ha chiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Scandiano. Ma anche gli uomini in divisa non riuscivano a calmare le parti che cercavano continuamente di colpirsi vicendevolmente.

L’intervento delle forze militari di rinforzo

È stato necessario l’intervento in forze di altri militari di rinforzo giunti dalla stessa tenenza di Scandiano e degli agenti della Polizia Locale per riuscire a calmare gli animi ed evitare ulteriori scontri. Per questi motivi i carabinieri di Scandiano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura reggiana, un 40enne e la sua fidanzata 28enne. Risultano abitanti a Scandiano. Questo, unitamente a un 54enne di Scandiano e la sua compagna 47enne residente a Reggio Emilia. Devono risponedere al reato di concorso in rissa.