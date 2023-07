Rissa tra mamme durante la proiezione di “Barbie” (video) in un cinema brasiliano: polizia in sala

Ai botteghini spopola, in sala entusiasma, pure troppo, a giudicare da quanto accaduto in un cinema brasiliano dove durante la proiezione del film “Barbie” è scoppiata una violenta rissa tra mamme di ragazzine che erano state accompagnate per lo spettacolo pomeridiano. “Barbie” sta diventando il film di maggior successo del 2023 con incassi superiori ai 300 milioni di dollari e sgna anche il miglior debutto per una regista donna, Greta Gerwig, che ha diretto il film: un successo enorme, anche in Italia, ma è in Brasile che è accaduto il fattaccio, durante i titoli di coda. La discussione è stata causata presumibilmente dalle lamentele della vittima che aveva segnalato la presenza di una minore in sala nonostante il film fosse destinato a un pubblico di maggiori di 12 anni ma anche perché madre e figlia stavano disturbando gli altri spettatori parlando ad alta voce durante il film. Da lì, la rissa e l’ìntervento della polizia, come da video in basso.

La rissa al cinema per “Barbie”

Affari d’oro per la Mattel

Intanto, il produttore di giocattoli Mattel punta sull’aumento delle vendite del suo prodotto più famoso, la bambola Barbie, conseguenti al successo del film “Barbie”, per aumentare il fatturato in calo dell’azienda. Per il secondo trimestre, le vendite nette complessive di Mattel sono diminuite del 12% rispetto al secondo trimestre dell’anno precedente. Mattel prevede che le vendite di bambole Barbie crescano nella seconda metà di quest’anno, ha indicato il capo dell’azienda Ynon Kreiz dopo aver presentato i dati trimestrali. Nel trimestre precedente, le vendite di Barbie erano sempre in calo. Nel secondo trimestre, il fatturato di Mattel è diminuito del 12% su base annua a 1,09 miliardi di dollari. L’utile è diminuito del 59% a 27,2 milioni di dollari. Per i primi sei mesi dell’anno, le vendite nette sono diminuite del 16% su base annua. Kreiz si aspetta che oltre alle bambole Barbie, anche il merchandising legato al film si venderà bene. Secondo le stime, “Barbie” ha incassato oltre 350 milioni di dollari in tutto il mondo al botteghino durante il suo primo fine settimana.