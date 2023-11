Il Louvre lancia una “colletta” per acquistare il “Cestino di fragole” di Chardin: servono 1,3 milioni

Il Museo del Louvre di Parigi ha lanciato una campagna per raccogliere 1,3 milioni di euro necessari all’acquisto di un dipinto raffigurante un cesto di fragole dell’artista francese Jean Siméon Chardin. L’opera dal titolo “Cestino di fragole bosco” (1761) è stata venduta per 24,3 milioni di euro (tasse incluse) – il prezzo più alto pagato all’asta per un dipinto francese del XVIII secolo – ad Artcurial a Parigi nel marzo del 2022. Ora il Louvre intende esercitare il diritto di prelazione dopo aver raccolto l’intera somma. “Questa famosa natura morta, un capolavoro di Chardin, è l’ultima di questa qualità ancora in mani private e rischia di lasciare la Francia”, si legge in un comunicato del Louvre. Il gruppo di beni di lusso Lvmh contribuirà per due terzi all’acquisto (circa 16 milioni di euro); tra gli altri donatori c’è il gruppo di mecenati Société des Amis du Louvre.

Il “cestino di fragole” era andato al mercante d’arte Adam Williams

Il dipinto di Chardin è stato venduto al mercante d’arte Adam Williams, che era presente nella sala di Artcurial. Finora l’aggiudicazione della natura morta è stata ostacolata dal Ministero della Cultura francese che ha bloccato l’esportazione dell’opera dopo l’asta. Il nuovo proprietario, rappresentato da Williams si è poi rivelato essere il Kimbell Art Museum di Forth Worth, in Texas.

La direttrice del Louvre, Laurence des Cars, ha dichiarato al quotidiano “Le Figaro” di aver chiesto che il “Cestino di fragole di bosco” fosse classificato come “tesoro nazionale” e di essere alla ricerca di fondi per acquistarlo. Secondo la legge francese, ciò significa che l’opera può essere trattenuta per due anni e mezzo. Il Louvre possiede già 41 opere di Chardin nella sua collezione.