Dopo Giulia Cecchettin paura per la scomparsa di un’altra ragazza, Carol Bugin. Appello sui social

“Carol Bugin non si trova da giovedì. Si è allontanata da Mestre e la famiglia la sta cercando. E’ alta 1,68, ha capelli castani e occhi verdi molte lentiggini sul naso, si era allontanata mercoledì pomeriggio da una struttura di Conegliano che la ospitava in questo periodo. Aveva un giaccone nero poco più giù della vita e probabilmente jeans chiaro. La ragazza si trovava da un’amica di Spinea, poi si sono spostate verso Mestre. Carol si è allontanata e da allora non si hanno più notizie. L’ultimo avvistamento è stato presso il Bar Enjoy, sotto i portici alla stazione, dove è stata vista entrare. Questo il numero da contattare se si hanno notizie: 3385866576” è il messaggio che rimbalza sui social in queste ore, a poche ore di distanza dalla scoperta del cadavere di Giulia Cecchettin e dall’arresto dell’assassino, Filippo Turetta.

Dalla sorella di Giulia Cecchettin un appello per Carol Bugin

L’appello per Carol Bugin è stato rilanciato da Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, che ha fatto diventare in pochi minuti il post virale. “Vi prego, non di nuovo”, ha scritto la sorella della ragazza uccisa. In campo, per Carol Bugin, c’è la mamma Elena che con tutti i familiari sta facendo, da tre giorni, ogni sforzo per trovarla. Un appello condiviso anche dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia.