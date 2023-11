Dopo 4 mesi di sciopero c’è l’accordo tra attori e Studios: le star di Hollywood la spuntano su salari e IA

È stata dura, lunga, estenuante: ma sembra sia finita, finalmente. In base a quanto riferisce la Bbc, gli attori statunitensi dovrebbero finalmente riprendere a lavorare, dopo che il loro sindacato ha concordato un accordo provvisorio con gli studios di Hollywood con cui si mette fine a uno sciopero durato quattro mesi. La sigla sindacale degli attori, la Sag-Aftra, ha raggiunto un accordo con l’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi (Amptp) con voto unanime. Lo stop degli artisti, in combinazione con lo sciopero degli sceneggiatori, ha paralizzato l’industria dell’enterteinement e ha interrotto numerosi film e programmi tv importanti. Gli attori chiedevano retribuzioni migliori e tutele sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Cinema, c’è l’accordo: stop allo sciopero per gli attori di Hollywood

La presidente dell’ag-Aftra Fran Drescher ha scritto sui suoi social: «Ce l’abbiamo fatta!!!!», ringraziando i membri «per aver resistito e tenuto duro per questo accordo storico». Gli attori, dal canto loro, hanno accolto con grande entusiasmo l’accordo. Alla première del suo film sul wrestling, The Iron Claw, Zac Efron lo ha descritto come «incredibile». Il co-protagonista di Efron, Jeremy Allen White, protagonista della serie televisiva The Bear, ha scoperto che lo sciopero era finito durante un’intervista sul tappeto rosso con Entertainment Tonight. «Fantastico!», ha esclamato in diretta.

Le star americane entusiaste: i commenti sui social

Il Premio Oscar Octavia Spencer ha scritto sui social: «Chi altro sta ballando in questo momento??? Pronti a lavorare ora che lo sciopero è finito! Congratulazioni e grazie al nostro comitato negoziale @sagaftra!». Mentre Jamie Lee Curtis ha postato su Instagram che «la perseveranza ripaga». La star della serie tv Netflix This Is Us, Mandy Moore, nella sua storia su Instagram ha esortato: «Torniamo al lavoro, amici!». Aggiungendo poi un «grazie ai negoziatori e leadership di @sagaftra per averci portato oltre il traguardo». Anche Alec Baldwin ha espresso le sue «congratulazioni a tutti coloro che hanno svolto questo grande lavoro a nome dei membri», in un post su Instagram.

Dopo 4 mesi di sciopero e di stop, Hollywood riparte

Il sindacato, secondo quanto riporta la Bbc, ha evidenziato che l’accordo ha un valore di oltre 1 miliardo di dollari (814 milioni di sterline) e include aumenti dei salari minimi, un nuovo bonus di “partecipazione allo streaming” e maggiori protezioni contro l’utilizzo delle immagini e voci degli attori da parte dell’intelligenza artificiale. Sag-Aftra rappresenta circa 160.000 membri, ed è in sciopero dal 14 luglio. Lo stop ha causato gravi disagi ed effetti a catena in tutti i settori dell’industria cinematografica e televisiva, in Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti.

Sciopero a Hollywood, tutti i ritardi delle produzioni in stand by

Giusto per fare qualche esempio: le produzioni Disney/Marvel Blade, Dune: Part Two e I Fantastici 4 sono stati tutti ritardati di diversi mesi. Mentre Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars sono stati rinviati di un anno. Ne hanno risentito anche i remake live action delle animazioni Disney Moana e Lilo & Stitch. Così come la serie Avatar di James Cameron e Paddington in Perù. Inoltre, agli attori non era stato permesso di partecipare alle cerimonie di premiazione. Il che significa che gli Emmy – l’evento più importante della Tv – sono stati ritardati rispetto al consueto appuntamento di settembre. La cerimonia degli Emmy si svolgerà a gennaio, e gli organizzatori di eventi come gli Oscar probabilmente tireranno un sospiro di sollievo vedendo che le star potranno salire sul tappeto rosso quando, nel nuovo anno, inizierà la stagione dei premi cinematografici.