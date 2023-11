Domenica trionfale: l’Italia vince la Coppa Davis dopo 47 anni, mondiale di Bagnaia nella moto Gp

L’Italia vince la Coppa Davis a 47 anni di distanza da quella finale in cui la storica squadra con Panatta, Bertolucci e Zugarelli aveva battuto in trasferta il Cile. Oggi il trionfo, contro l’Australia, in finale, è arrivato ancora una volta grazie a un “mostruoso” Jannick Sinner, ma anche il meno quotato Matteo Arnaldi, che era rimasto escluso dai singolari della seminfinale vinta con la Serbia, ha dato un contributo decisivo vincendo il primo dei due match della domenica.

Coppa Davis all’Italia grazie alla vittoria decisiva di Sinner

Dopo la vittoria di Arnaldi, Jannik Sinner è sceso in campo contro Alex de Minaur, numero 12 al mondo, e lo ha letteralmente annichilito. Poco più di un’ora e mezza per regolare l’avversario in due set, 6-3, 6-0, in un centrale dell’impianto di Malaga, in Andalucia, che nel frattempo si era trasformato in una curva da stadio italiana. Una vittoria che arriva nel giorno in cui lo sport italiano fa segnare anche il bis di “Pecco” Bagnaia nella Motgp, a Valencia.

Meloni: “Che emozioni dallo sport italiano”

“Lo sport italiano oggi non smette di farci emozionare. L’Italia del Tennis si aggiudica la #CoppaDavis 2023. Un risultato storico: l’unica vittoria della nostra Nazionale in questa competizione risale al 1976. Complimenti ai nostri tennisti per il talento e l’impegno dimostrato e a tutto lo staff”, ha commentato la premier Meloni, che nel pomeriggio aveva esultato anche per la vittoria di Bagnaia nella moto Gp.

La vittoria di Arnaldi, l’outsider

Matteo Arnaldi aveva regalato all’Italia il primo punto nella finale di Coppa Davis contro l’Australia. L’azzurro, numero 44 Atp si era imposto nel primo match della finale in tre set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4 in 2 ore e 27 minuti su Alexei Popyrin, numero 40 del mondo. Italia-Australia 1-0 quindi e ora scenderanno in campo Jannik Sinner con Alex de Minaur.

Arnaldi si è imposto dopo una gara di grande fatica, con diversi errori, soprattutto al servizio da parte dell’azzurro. Il primo set è stato molto equilibrato, con un break per parte, ma nel finale l’azzurro ha avuto tre set-point, senza riuscire a sfruttarli. Poi il break arriva nel decisivo dodicesimo gioco che frutta il primo set per 7-5. Nel secondo Arnaldi entra male in campo, abbassando l’attenzione, con il 24enne australiano di origini russe che ne approfitta andando fino al 5-1, per poi chiudere 6-2 il secondo parziale a suo favore. Nel terzo set il ligure si gioca il tutto per tutto, rischia varie volte di dover cedere il servizio ma riesce a strapparlo all’avversario nel decimo gioco, spezzando l’equilibrio e chiudendo 6-4, regalando una i portante chance agli azzurri per vincere la Coppa Davis che manca dal 1976.

Il video della vittoria di Arnaldi