Coppa Davis, Sinner travolge Djokovic poi trascina il doppio: Italia in finale con l’Australia

Jannik Sinner batte il numero uno del mondo Novak Djokovic e regala all’Italia il punto dell’1-1 contro la Serbia nella semifinale di Coppa Davis. L’azzurro, numero 4 del mondo, si è imposto in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 in 2 ore e 32′ di gioco. In precedenza, nel primo match, Lorenzo Musetti aveva perso contro Miomir Kecmanovic in tre set con il punteggio di 6-7 (7), 6-2, 6-1. Ora il doppio sarà decisivo per decidere chi conquisterà un posto in finale. In serata, poi, in coppia con Lorenzo Sonego, Sinner ha trascinato anche il doppio alla vittoria contro Djokovic e Kecmanovic portando la squadra italiana in finale della Coppa Davis: 6-3, 6-4 il finale. Domani la finale contro l’Australia.

Coppa Davis, i punti più belli di Sinner contro Djokovic