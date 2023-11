Moto Gp, Bagnaia campione del mondo bis (video). Meloni: “Sei un orgoglio italiano”

Pecco Bagnaia vince il Gp di Valencia di MotoGp, l’ultimo della stagione e si aggiudica il titolo di campione del mondo per il secondo anno consecutivo in MotoGp, una impresa riuscita in questa categoria solo a Valentino Rossi (con il quale festeggia sul traguardo) e Marc Marrquez. Si tratta del terzo titolo per Pecco, considerando anche quello in Moto2 del 2018. A Valencia, nell’ultimo Gp, il rivale Jorge Martin è finito nella ghiaia dopo un inizio di gara folle, in cui aveva rischiato di cadere già in un paio di occasioni. Bagnaia dopo aver appreso della caduta del suo avversario per il titolo ha un po’ tirato il fiato ma poi ha ripreso a tirare arrivando ad aggiudicarsi anche la gara di Valencia davanti a Fabio Di Giannantonio, secondo, e Johann Zarzo terzo.

Il premier italiano, Giorgia Meloni, si è complimentata con lui su “X”: “Straordinario Francesco #Bagnaia che vince a Valencia e si conferma Campione del mondo della #MotoGP per il secondo anno consecutivo con la sua Ducati. Grandissimo “Pecco”, anche quest’anno ci hai fatto sognare. Orgoglio italiano”.

Nell’ultimo Gp della stagione, Bagnaia è scattato dalla pole per una penalità inflitta all’Aprilia di Maverick Vinales. Grazie a questa possibilità il pilota della Ducati ha gestito in testa l’attacco furioso fin dal via di Jorge Martin, che ha provato in tutti i modi a passarlo fino a commettere un errore fatale in staccata per uscire di pista e rientrare in ottava posizione. Poi lo spagnolo della Pramac ha tentato di rimontare in modo forsennato per arrivare fino alla sesta posizione, quando è andato a toccate la Honda di Marc Marquez finendo entrambi nella ghiaia, regalando a 22 giri dal termine il titolo a Bagnaia che poi al traguardo ha festeggiato anche con la settima vittoria stagionale, davanti all’altra Ducati Gresini di Fabio Di Giannantonio e alla terza Ducati, quella del team Pramac, di Johann Zarco. Ai piedi del podio Brab Binder, seguito da Alex Marquez, R. Fernandez e Franco Morbidelli settimo. Chiudono la top ten A. Espargaro, Luca Marini e Maverik Vinales. Solo 11esimo Fabio Quartararo che aveva conteso il titolo 2022 a Pecco.