Una piccola cantina sarda batte il colosso “Red Bull”: i buoi sul Cannonau non sono tori copiati

“Ebbene sì, si conclude qua positivamente la nostra lunga battaglia contro la multinazionale #RedBull”. Scrive così in un post su Facebook il titolare dell’azienda vitivinicola ‘Muggittu Boeli’ di Mamoiada nel nuorese, il 23enne Mattia Muggittu felice per aver vinto una “battaglia che ci ha fatto capire tante cose”.

L’etichetta dei vini ‘Muggittu Boeli‘, infatti, raffigura due buoi, uno vicino all’altro, con sotto il segno rosso dell’aratro e sopra la rappresentazione dei cerchi della stele di Boeli, un menhir che risale al Neolitico e che si trova nel territorio di Mamoiada. Dopo l’esposto della Red Bull si era mossa la direzione generale per la tutela della proposta industriale del ministero delle Imprese e del made in Italy. Che alla fine del suo iter ha dichiarato nulla l’istanza presentata dalla Red Bull.

Cantina “Muggittu Boeli” batte “Red Bull” per due corna a zero

Le corna dei buoi non sono quelle dei tori, la sintesi. “E’ stato respinto, infatti, il ricorso presentato dalla multinazionale austriaca” come scrive la Nuova Sardegna. Il quotidiano riporta che “il verdetto è stato emesso dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy” per cui “il marchio con i buoi sulle bottiglie di Cannonau Muggittu” resterà sull’etichetta perché “diversi dal toro dell’energy drink”. Non sempre vincono i più forti e grossi, ma ogni tanto la possono spuntare anche i più piccoli, se ci credono abbastanza… Niente è facile, ma nulla è impossibile se credi profondamente in ciò che fai…quindi, possiamo dire che, chi la dura la vince!!” commenta il titolare della cantina, festeggiando anche virtualmente sui social, e non poteva che essere così, con tanti calici di vino rosso.