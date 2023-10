The Telegraph: “La coppia Meloni-Sunak ha le carte in regola per salvare l’Europa dall’oblio”

“Meloni e Sunak sono la coppia di potere che potrebbe salvare l’Europa dall’oblio”. È il titolo a effetto che il Telegraph dedica al rapporto tra la premier italiana ed il premier britannico. I due al vertice di Granada, giovedì scorso, hanno co-presieduto un gruppo di lavoro sull’immigrazione, riunito proprio su loro input. Al seguito del quale hanno stilato un memorandum di intesa sul fronte dell’emergenza migranti, pubblicato sotto forma di lettera congiunta dal Corriere della Sera. Un progetto ambizioso di ‘fase 2′ per coordinare le forze e le intelligenze per la soluzione di un’emergenza mondiale.

The Telegraph: amicizia accattivante tra Meloni e Sunak

Il quotidiano britannico parla dell’amicizia “accattivante” che Rishi ha con Giorgia, sottolineando “le affinità naturali” tra i due. Entrambi diventati “primi ministri a un’età simile a tre giorni di distanza l’uno dall’altra”. “Tutti e due – osserva ancora il Telegraph – sono stati anche additati come duri di destra. Quando la loro politica, alla luce del loro background unico, è molto più sfumata di quanto i loro critici di sinistra vogliano far credere”. E poi, scherza il prestigioso quotidiano del Regno Unito, “Meloni, con il suo 1.64 di altezza à l’unico politico europeo che Sunak, alto 1,70, può sovrastare in modo convincente”.

“Potrebbero salvare l’Europa dall’oblio”

Tornando all’attualità politica the Telegraph elenca una serie di motivi per cui la premier italiana, che difende il piano del governo britannico sul Ruanda, può essere “un utile alleato per Sunak, visto che è uno dei pochi leader europei che sembra in grado di riconoscere che l’immigrazione clandestina è una crisi di portata fondamentale”. Queste due figure eccezionali – la madre che è riuscita a conquistare la politica italiana e il nipote di immigrati indiani che è salito ai vertici del partito Tory – potrebbero costituire, insomma, una squadra internazionale formidabile.

Le foto che li immortalano sorridenti

Non è la prima volta che si rincorrono voci sul forte feeling politico e umano che intercorre tra il premier britannico e la premier italiana, romana doc. A luglio, dal vertice della Nato in Lituania, è emersa un’intrigante serie di fotografie che mostravano Rishi Sunak che rideva a crepapelle con Giorgia Meloni, curvi davanti al cellulare. Sorrisi a parte i due giovani premier hanno le carte in regola per farsi sentire sul tavolo internazionale.