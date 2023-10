La linea dura sui migranti premia FdI: + 0,4%, calano Pd e M5S. E gli italiani bocciano le Ong

I racconti dei giornali di sinistra, delle Gruber e dei Travagli, per non parlare dei Giannini sulla Stampa e Molinari su Repubblica, alla luce dei sondaggi vanno archiviate alla voce “fantasie” o “sogni di mezzo autunno”. Il feeling tra il governo Meloni e gli italiani non si è interrotto, come sostengono i gufi di sinistra, anzi: i sondaggi premiano ancora Fratelli d’Italia e puniscono l’opposizione, con il Pd e il M5s in calo. La linea dura sui migranti, le polemiche contro le Ong tedesche e il ruolo del premier in Europa sull’immigrazione, non hanno rovinato la luna di miele con la Meloni, come dimostra il sondaggio di Mentana su La 7, che come di consueto registra, con la Swg, gli orientamento dei lettori a inizio settimana.

Il sondaggio di Mentana sui migranti premia FdI

In primis, si registra che quasi la metà dei cittadini (il 48%) ritiene dannoso l’operato delle ong nel Mediterraneo, perché incentiverebbero i migranti ad attraversare il mare per arrivare in Italia. Una percentuale che sale al 66% tra gli elettori dei partiti di maggioranza, mentre scende al 29% tra chi vota una delle forze politiche all’opposizione. Solo il 36% degli italiani ritiene viceversa utile il lavoro delle ong, mentre il 16% non lo considera né utile né dannoso.

Sul fronte dei partiti Fratelli d’Italia si attesta al 29,1%, in crescita dello 0,4% rispetto a una settimana fa mentre cadono ancora il Partito Democratico di Elly Schlein che scende dal 19,8 al 19,5% e il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte che passa dal 16,9 al 16,7%. In calo anche la Lega di Matteo Salvini, cjhe in una settimana perde lo 0,3% mentre nella settimana del ricordo di Berlusconi resta stabile il consenso di Forza Italia (6,5%).

In calo gli italiani che chiedono di finanziare le armi a Kiev

Il sondaggio del lunedì vede invece scendere la percentuale di italiani che ritiene giusto inviare armi a Kiev. Ad aprile il consenso per l’invio di armamenti era al 51% (la maggioranza assoluta), ma oggi è sceso al 47%. Il 32% –vorrebbe che il governo smettesse di inviare armi, mentre il 21% del campione preferisce non esprimersi. Tra il 48% degli italiani che ritiene giusto inviare armi all’Ucraina, il 28% chiede anche di fare pressing per i negoziati di pace.