Ryder Cup, incendio al Golf Club Marco Simone: alta colonna di fumo, nessun ferito (video)

Fiamme nel villaggio dove si è svolta la Ryder Cup in via Marco Simone, a Guidonia. Ad andare a fuoco, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, una struttura di tre piani di circa 120 metri quadrati che è stata completamente avvolta dalle fiamme. I pompieri sono intervenuti con tre squadre, due autobotti, un’autoscala e il Nucleo TAS. Sul posto anche la polizia. Una colonna di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Si sta lavorando per mettere in sicurezza l’area. Al momento non si registrano feriti.

Ryder Cup, incendio al Marco Simone Golf Club

Il rogo è scoppiato intorno alle 17.30 e ha coinvolto una tribuna di tre piani e circa 120 metri quadrati, che è stata completamente avvolta dalle fiamme. Inquietante la colonna di fumo conseguenza dell’incendio. Una densa colonna di fumo nero ben visibile da chilometri di distanza. La Ryder Cup 2023 di golf è andata in scena la scorsa settimana sul percorso del circolo Marco Simone, all’interno del quale è scoppiato il rogo. La polizia ha monitorato le operazioni dei vigili del fuoco dall’alto con un elicottero. La struttura di tre piani di circa 120mq era completamente avvolta dalle fiamme. Gli investigatori al momento – riporta il Corriere.it- non escludono nessuna ipotesi circa l’origine del rogo. Con la fine della manifestazione sportiva, il disallestimento delle strutture, chiariscono dalla Federgolf, è in carico alla Ryder Cup Europe che ha organizzato l’evento. “Noi ci siamo preoccupati vedendo le immagini su rete e abbiamo chiamato subito il centro sportivo. Ci hanno assicurato che i vigili hanno domato le fiamme e non ci sono feriti”. 620 milioni di telespettatori in più di 190 paesi; 270 mila presenze in città, 100 mila passaggi in 3 giorni sulla metro B: la Ryder Cup si è svolta al Marco Simone Golf & Country Club, nel comune della provincia nord est della Capitale lo scorso fine settimana. La competizione internazionale ha visto sfidarsi i maggiori campioni di golf di Stati Uniti ed Europa. A trionfare in questa edizione romana, gli europei.

La Procura di Tivoli è pronta ad aprire un fascicolo di indagine in relazione al grosso incendio che ha distrutto la struttura che ha ospitato la Ryder Cup al golf club di via Marco Simone. I pm attendono una prima informativa da parte dei vigili del fuoco. I magistrati, come avviene in questi casi, procederanno per il reato di incendio in attesa che venga chiarita la natura del rogo.

Questo il video dell’incendio divampato giovedì, caricata da Youtube