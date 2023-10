Ravetto chiede fondi per la Lega: “Chi offre di più trascorrerà un giorno in mia compagnia”

Laura Ravetto chiede fondi per la Lega, il suo partito, con un messaggio davvero insolito. “Oggi è il mio giorno, è il giorno dedicato a me, per sostenere la Lega, se vorrete farlo vi allego l’indirizzo, qualunque erogazione liberale detraibile al 26%, va bene qualunque importo, se siete interessati a questi premi simbolici che faccio”.

Il primo premio: in una tv in compagnia di Ravetto

E poi spiega: “Quello/a che contribuirà di più verrà con me in una redazione televisiva, il secondo/a farà un giro con me in Parlamento, il terzo/a potrà mettere sui miei social un messaggio a sua discrezione. Se siete interessati a questo, se volete sostenerci, se credete nelle nostre battaglie” fate una donazione”.

Polemiche social per la “lotteria”

A destare perplessità è l’espressione “se ritenete che io sia una delle vostre deputate preferite”, a premessa dei “premi simbolici” che andranno a chi contribuisce. Un tempo c’erano le cene di finanziamento elettorale, col candidato che faceva il suo bravo comizio alla fine e i convitati che applaudivano e promettevano voti e consensi. Ravetto ha rivoluzionato un po’ la situazione, adottando una sorta di modello Ferragni e trasferendolo in Parlamento. E le polemiche, sui social, non sono mancate.