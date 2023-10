“Prendila, prendila”: 22enne denuncia un tentato rapimento a Roma. È giallo su un furgone rosso

È giallo a Roma su un episodio dai contorni inquietanti di cui sarebbe stata vittima una ragazza di 22 anni, in zona Grottarossa. La ragazza ha raccontato che, intorno alle 13 di domenica, era a spasso col cane quando le si è avvicinato un furgone rosso a bordo del quale ci sarebbero stati due uomini, indicati come di nazionalità italiana. La 22enne ha riferito di aver sentito dire “prendila, prendila” e sentendosi minacciata da un tentativo di rapimento, dopo aver preso in braccio il cane, è andata via, rifugiandosi nel vicino supermercato Conad nel quale i genitori stavano facendo la spesa.

La polizia scandaglia la videosorveglianza: si cerca il furgone rosso

Secondo quanto riferito dalla giovane, quando si è allontanata, il furgone è andato via. Sul caso è stato allertato il 112 e sono intervenuti gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, che hanno raccolto la testimonianza della ragazza e acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza. Si cercano riscontri al racconto, tentando di ricostruire cosa sia accaduto esattamente durante quegli attimi di paura e verificare la possibilità di recuperare tracce del furgone rosso, del quale non si conosce neanche il modello. Allo stato attuale non emergono possibili spiegazioni o moventi per un tentativo di rapimento e gli investigatori, secondo quanto emerso, non escludo alcuna ipotesi.

Il precedente del furgone bianco che rapiva i cani

Il caso sta girando sui social arricchendosi di dettagli privi di riscontro, come il fatto che la ragazza sarebbe stata inseguita o afferrata per un braccio dai malviventi. La Questura di Roma, pur ridimensionando gli allarmi social e smentendo anche che sia stato aperto il portellone del furgone, ha comunque confermato all’agenzia di stampa Adnkronos l’intervento di una pattuglia dopo la chiamata da parte dei genitori della giovane. Qualche mese fa, sempre nella Capitale, ma in altre zone, a terrorizzare gli utenti social era un furgone bianco, che secondo i racconti girava tentando di rapire cani con una dinamica simile a quella del furgone rosso: il furgone con a bordo due uomini affiancava la potenziale vittima cercando di prendere il cane, anche con la violenza. Di molti episodi si è avuta notizia solo sui social, tanto che a un certo punto si parlava di psicosi. Epperò, secondo le cronache di allora, in almeno tre casi ci sono state denunce formalizzate, in un caso con un proprietario malmenato e in uno con un rapimento riuscito.