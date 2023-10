Miliziani di Hamas ridono durante l’assalto ma una bomba li fa saltare in aria (video)

Sono tantissimi i video horror dell’assalto dei miliziani di Hamas agli israeliani durante i massacri nelle zone a ridosso della striscia di Gaza, ma uno, in particolare, sta circolando sul web in modo impressionante. E’ un video del quale i miliziani di Hamas si filmano e ridono durante l’attacco contro Israele: accade però che una bomba li colga di sorpresa e li faccia saltare in aria. Il video è stato pubblicato su X ed è diventato virale. Tra gli altri video più diffusi in rete, c’è il dramma di Noa, strappata dall’abbraccio del fidanzato e portata via in motocicletta da una festa che si è trasformata in un incubo, l’appello disperato di una nipote per la nonna 85enne, e quello di una madre per la figlia. I social sono inondati di foto e video di rapimenti, violenze e abusi su uomini, donne e bambini portati via dalle loro case e trasferiti con la forza nella Striscia di Gaza. Ognuno con una storia in questa maledetta e inattesa guerra. E un marito, una madre o un amico che li cercano disperatamente.