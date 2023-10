Milano, i bodyguard delle ladre rom mandano all’ospedale un 20enne. “Ora devono operarmi”

Le borseggiatrici rom continuano a farla da padrone nella metropolitana di Milano. Anzi, per l’esattezza, sono gli energumeni che le accompagnano a terrorizzare i passeggeri. Le donne rubano e loro fanno in modo che nessuno lanci l’allarme, perché se un malcapitato alza la voce, viene aggredito e malmenato.

E’ accaduto per la seconda volta a un ragazzo, Dennis, giovane lavoratore di vent’anni. Come racconta Il Giornale.it “il ragazzo si trovava nella metro Duomo di Milano con un amico, quando si è accorto della presenza di alcune borseggiatrici. Come facciamo di solito abbiamo avvisato gli altri passeggeri e loro sono scappate nelle prime carrozze – ricorda -. In particolare io ho avvisato una signora che stava per essere derubata e che ho visto essere in difficoltà”. Una volta uscito dalla metro il giovane è stato accerchiato e picchiato. Finito all’ospedale Fatebenefratelli, il 20enne ne è uscito con una prognosi di 30 giorni.

“Ho una microfrattura del ramo mandibolare e mi hanno appena detto che dovrò essere operato. Praticamente ho la mascella rotta e mi dovranno mettere una placca piccola dietro l’orecchio, quindi con la barba non si vedrà. Adesso non riesco a muovere la parte sinistra del viso”. Dennis ha riferito alla polizia chi erano i suoi aggressori: “Erano tre uomini e una donna. Perché adesso le borseggiatrici girano con quelli che loro stesse chiamano i loro bodyguard”.

Lo scorso aprile di una spedizione punitiva dello stesso tipo era stato vittima Matthia Pezzoni, 34 anni, presidente del Comitato Sicurezza per Milano che sulla metro di Milano filma le rom mentre stanno per entrare in azione e avverte i passeggeri del pericolo.