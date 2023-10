Meloni a Tel Aviv: Israele ha diritto di esistere. A Milano rossi in corteo al grido di “mangiamo gli ebrei”

Giorgia Meloni a Tel Aviv ha incontrato Benjamin Netanyahu hé bisogna combattere e crediamo che voi lo farete nel modo migliore possibile perché noi siamo diversi dai terroristi”. Quindi ha sottolineato che “quello che è avvenuto due settimane fa è qualcosa di più di una guerra, è qualcuno che vuole cancellare il popolo ebraico da questa regione”. “L’antisemitismo è qualcosa che abbiamo dovuto combattere ieri ed oggi difendiamo il diritto di Israele ad esistere e garantire la sicurezza del suo popolo”, ha aggiunto Meloni.

Meloni ha avuto anche un colloquio con il presidente israeliano Isaac Herzog. Anche a lui “ha espresso la sua condanna dei brutali attacchi dell’organizzazione terroristica Hamas e ha ribadito il suo sostegno al diritto e al dovere di Israele di difendersi”.

Mentre la premier era impegnata in questi colloqui una minoranza di esagitati estremisti di sinistra a Milano marciava per la Palestina con slogan velenosi contro Israele e contro gli Usa. E’ stato un secondo sabato dell’odio. Con 4mila partecipanti. Un raduno dei soliti centri sociali e di giovani appartenenti alla comunità palestinese.

I gruppi più esagitati – riferisce Il Giornale – erano in fondo al corteo. “Con un enorme striscione, in un ribollire di urla e slogan disordinati e farneticanti, alternati al grido «allah u akbar». A un metro dai giovani scatenati che insultano lo Stato ebraico, una ragazza portava un cartello che ritrae Anna Frank con la «kefiah», a stabilire l’oscena equazione, purtroppo in voga, fra sionismo e nazismo. E fra via Vitruvio e Loreto è stato «intonato» un coro agghiacciante in arabo. Tradotto, suona così: «Apri le frontiere e ci mangiamo i sionisti, apri le frontiere e ci mangiamo gli ebrei»”.