La smemorata di Colle Oppio: scomparsa due mesi fa, ritrovata in un parco romano Simona Baglivo

Era smarrita, impaurita, infreddolita e disorientata la donna di 38 anni che, due mesi fa, si era allontanata da una clinica di Genzano, per poi sparire nel nulla. Gli agenti del I Gruppo Centro Storico della Polizia di Roma Capitale l’hanno ritrovata oggi durante le operazioni di sgombero e bonifica nel parco di Colle Oppio. La donna di 38 anni, che dovrebbe essere Simona Baglivo, che il pomeriggio di due mesi fa, 16 agosto, era scappata dalla clinica psichiatrica Von Siebenthal di Genzano facendo perdere le sue tracce. è stata ritrovata nella zona di San Giovanni in Laterano, riconosciuta da una coppia di giovani fidanzati grazie alle varie segnalazioni sui social.

Simona Baglivo ritrovata nel Parco di Colle Oppio

A dare l’allarme dell’allontanamento della donna, nell’agosto scorso, era stata la stessa struttura di Genzano, che aveva fornito anche l’identikit della 38enne: canottiera a righe bianche e blu, jeans scusi, scarpe da ginnastica nere e una borsa a tracolla nera. La donna stava assumendo una terapia farmacologica che ha interrotto al momento del suo allontanamento dalla clinica di Genzano. Gaia Pensieri del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv ha confermato due mesi fa che quella non era la sua prima fuga. Oggi è stata ritrovata, smarrita ma in buone condizioni.

Sul web era circolato, in questi mesi, l’appello e cercare di ritrovarla il prima possibile, affinché potesse essere curata e portata in un luogo sicuro. “Alta 1 metro e 65 centimetri, pesa 65 kg, ha i capelli neri e gli occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava: una canottiera a righe bianche e blu, jeans scuri, scarpe da ginnastica in tela nera e una borsa a tracolla nera. Ha un tatuaggio sulla spalla con raffigurata “Sailor Moon” e un piercing al naso”, riportava l’appello che fornica indicazioni su com’era al momento della scomparsa. Ma oggi Simona Baglivo è stata ritrovata, in discrete condizioni di salute.