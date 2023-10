Foti: “Finisce l’era dei banchi a rotelle e dei superbonus. Sarà una manovra realista”

“Come avvoltoi sinistra e certa stampa si sono avventati su anticipazioni di bozze e bozzette sulla legge di bilancio per costruirci i loro castelli di fake news e storielle da bar con cornetto e cappuccino. E poi puntualmente smentite”. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera derubrica a bufale tutte le illazioni di queste ultime ore e passa alla pars costruens della manovra: “La verità è una sola: sarà una manovra realista, nel rispetto dei parametri europei; che terrà conto delle eccezionali tensioni in atto in ambito internazionale, dell’impatto fatale e delle conseguenze dell’aumento dei tassi di interesse della Bce”.

Manovra, Foti: “Tre pilastri: famiglie, imprese, sanità”

Pur in un contesto di tali fibrillazioni, “nonostante una situazione così delicata, la legge di bilancio del governo Meloni mantiene saldi i propri pilastri: famiglie, imprese, sanità e pensioni- afferma Foti. “Metterà, tra gli altri, 10 miliardi per taglio del cuneo fiscale; 3 miliardi su sanità, 1 miliardo per interventi su famiglie. Finisce l’era dei monopattini, banchi a rotelle, superbonus, che ha scassato i conti dello Stato, e reddito di cittadinanza”. conclude Foti.

Manovra, Urso: “Responsabile e pragmatica”

“Siamo riusciti a fare una manovra economica in un contesto internazionale particolarmente pesante. E in un contesto nazionale riferito ai conti pubblici altrettanto pesante: se ci riferiamo alle conseguenze del 110 bonus; così come all’aumento del tasso d’interesse determinato dalle decisioni della Bce”. Soddisfazione per il lavoro svolto dall’esecutivo il ministro Adolfo Urso. “Anche in questa manovra così difficile abbiamo mantenuto la rotta destinando risorse pubbliche per incentivare il lavoro anche attraverso il taglio del cuneo fiscale; incentivando la natalità con i provvedimenti a favore delle famiglie. creando condizioni favorevoli per gli E investimenti stranieri nel Paese”.

Urso fiducioso: “Sarà giudicata positivamente anche all’estero”

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, intervenendo alla conferenza internazionale delle Camere di Commercio, ha poi osservato: “La legge di bilancio che il governo ha presentato è responsabile, pragmatica ma determinata sul piano delle riforme. Credo che sia giudicata positivamente in Italia ma soprattutto all’estero e infatti le agenzie di rating che sino a questo momento si sono pronunciate hanno dato un giudizio sostanzialmente positivo e ci auguriamo che questo accada anche con le prossime decisioni delle altre agenzie di rating”.

Musumeci: “Manovra sobria, mai persi gli obiettivi essenziali”

Aggiunge Nello Musumeci: “Abbiamo trovato uno Stato fortemente indebitato. Il colpo di grazia è stato assestato dai due anni del Covid. Alcune scelte dei governi precedenti si sono rivelate onerose e poco produttive. Credo sia stata varata una manovra, ovviamente offerta alla valutazione del Parlamento, assolutamente sobria; senza mai perdere di vista gli obiettivi essenziali del primo momento. Quindi l’abbattimento del cuneo fiscale, il sostegno alle famiglie con disagio e alle piccole e medie imprese”. Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare è fiducioso: “Lungo questo percorso ci muoveremo guardando con fiducia al futuro: perché i due conflitti che interessano l’Europa, direttamente e indirettamente, determinano refluenze negative anche sulle prospettive economiche dell’Italia”.