Fidanza: “Un onore accogliere Ahmad Massoud. Dare più forza alla resistenza anti-talebana”

“È stato un onore accogliere oggi al Parlamento Europeo Ahmad Massoud, leader del Fronte di Resistenza Nazionale in Afghanistan; figlio del leggendario comandante Ahmad Shah Massoud – il Leone del Panshir – che guidò la lotta del popolo afghano contro l’invasore sovietico e poi contro il fondamentalismo islamico; trovando la morte per mano di Al Qaeda proprio due giorni prima dell’11 settembre 2001″. Durante il suo intervento alla riunione straordinaria del gruppo Ecr, Massoud ha ripercorso le ultime tappe che hanno portato al ritiro occidentale dall’Afghanistan e al ritorno dei Talebani al potere. Sono le parole di Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, a margine della riunione straordinaria del gruppo ECR con Ahmad Massoud.

Fidanza: “Sostenere con più forza la resistenza anti-talebana”

“Un regime totalitario che ha annullato i diritti umani, i diritti delle donne e quelli delle minoranze religiose. Governando con il terrore della legge islamica. In più di vent’anni l’Occidente, l’Europa e l’Italia hanno pagato un tributo di sangue altissimo per debellare i santuari del terrorismo internazionale e restituire una speranza di libertà al popolo afghano. Quel tributo – dice Fidanza- va onorato oggi sostenendo con più forza la resistenza anti-talebana, per contribuire alla costruzione di un processo di pace e di un Afghanistan finalmente democratico e decentralizzato.”