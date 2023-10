FdI aderisce all’iniziativa del Foglio “Perché Israele siamo noi”: fiaccolata all’Arco di Tito a Roma

FdI aderisce all’iniziativa organizzata dal Foglio “Perché Israele siamo noi” e martedì sera sarà in piazza, a Roma, per partecipare alla fiaccolata convocata all’Arco di Tito. A darne notizia sono stati i capigruppo alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan. All’iniziativa di solidarietà del Foglio aveva già dato l’adesione anche il premier Giorgia Meloni.

FdI aderisce alla fiaccolata del Foglio per Israele

“Aderiamo con convinzione per esprimere massima solidarietà al popolo israeliano che in queste ore è vittima di una brutale aggressione terroristica”, hanno spiegato i due capigruppo di FdI, aggiungendo che “domani una delegazione dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia sarà presente alla fiaccolata all’Arco di Tito”. “Oggi più che mai – hanno sottolineato – è doveroso, oltre alla condanna esplicita, dimostrare con i fatti la vicinanza a un popolo sotto attacco e verso cui l’Occidente non può voltarsi dall’altro lato”.

Il giornale: “Difendere Israele significa difendere la nostra libertà”

“Difendere Israele significa difendere la nostra libertà. E le nostre democrazie”, ha sottolineato il Foglio, annunciando la fiaccolata, dopo aver fa seguito all’appello a schierarsi con forza con Tel Aviv lanciato dal direttore Claudio Cerasa sabato, la mattina stessa dell’aggressione di Hamas, e subito raccolto da Meloni. “Quando una democrazia, come quella di Israele, viene colpita da terroristi che sognano di eliminarla, di cancellarla dalle mappe geografiche, di spazzarla via dalla storia, quella democrazia va difesa senza balbettare, senza indugi. E senza avere esitazioni”, si legge ancora nel messaggio con cui il Foglio ha esortato la partecipazione alla fiaccolata. “Ci vediamo martedì 10 ottobre alle 20 a Roma, martedì 10 ottobre all’Arco di Tito. Portate fiaccole. Portate bandiere. Portate idee”, è stata la conclusione dell’appello.