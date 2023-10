Elicottero civile si schianta a Massa: è morta sul colpo la giovane pilota di 28 anni, Naomi Maiolani

È stata ritrovata senza vita la pilota che si trovava a bordo di un elicottero che poco prima delle 13 è precipitato al confine tra Liguria e Toscana (tra Ortonovo e Carrara) in provincia di La Spezia. A bordo del velivolo che si è schiantato al suolo una donna di 28 anni, Naomi Maiolani, di Faenza. Una passione per i voli, per lo sport in generale e per il suo cane: un pastore svizzero bianco con il quale andava a fare escursioni. La pilota è morta sul colpo. Il corpo carbonizzato è stato ritrovato dai vigili del fuoco e dai tecnici del soccorso alpino quando hanno rimosso la carcassa del velivolo, subito dopo lo spegnimento dell’incendio.

È morta la giovane pilota dell’elicottero

Si tratta di un elicottero civile di proprietà di un’azienda privata della Valtellina, adatto per voli a media altezza modello Ecureuil B3. Ed era diretto verso Sondrio. La pilota lavorava per una azienda che effettua servizi vari di trasporto tramite elicottero. Il luogo dove è precipitato l’elicottero, una zona impervia, con una fitta boscaglia, è colpito da diverse ore da un forte vento. Nella zona al momento dell’incidente era in vigore un’allerta meteo arancione.

Il ritrovamento della vittima: è Naomi Maiolani

Le forze dell’ordine, ambulanze e l’elicottero Pegaso hanno raggiunto immediatamente il posto per capire l’entità di quanto avvenuto. Dall’elicottero sarebbe partita una violenta fiammata seguita poi dallo schianto. Altri testimoni hanno raccontato di aver udito un rumore particolare nei secondi precedenti all’impatto da dove poi si è sviluppata una colonna di fumo.

“Ho sentito un gran botto, poi il fumo”

“Ho sentito un gran botto poi ho visto il fumo”. Così Mauro, titolare di un ristorante pizzeria a Ortonovo, descrive quanto successo sulle colline sovrastanti la sua attività. È stato lui a chiamare immediatamente i carabinieri di Luni. “Qui passano spesso gli elicotteri (Luni è base di Maristaeli, la stazione elicotteri della Marina Militare), ma oggi quell’elicottero faceva un rumore strano. Me ne sono accorto perché era proprio sopra il ristorante. Un rumore stranissimo. Poi ho sentito un gran botto e sono uscito fuori. Solo allora ho visto il fumo nero e ho subito chiamato i carabinieri”.

La collina, ha concluso Mauro “è proprio sul confine tra Luni e Carrara, che corre sulla collina in mezzo al bosco. So che adesso cercano di capire col gps dove è avvenuto lo schianto”.

La Procura di Massa apre un fascicolo

Nella Procura di Massa, che ha aperto un fascicolo, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto, verificando anche se compatibile eventualmente con il maltempo. Nella zona al momento dell’incidente era in vigore un’allerta arancione e c’era vento molto forte.